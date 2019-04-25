Türkiye’de İnovasyon Haftası Başlıyor!

Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayan, inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan “Türkiye İnovasyon Haftası”, 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla, 85 bin ihracatçının temsilcisi konumunda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenecek etkinlikte; uluslararası profesyoneller, sanayiciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri bir araya gelecek.

İnovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmaları ve deneyim alanları ile dünya çapında bir etkinlik olan “Türkiye İnovasyon Haftası” nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk İnovasyon Geliştirme Programı “İnovalig Ödül Töreni” de gerçekleştirilecek.

Uzman isimler bir arada

Bugüne kadar 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan etkinlikte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha KOÇ, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ‘in katılacağı etkinlikte Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton, Estonya Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik kapsamında; “Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayi”, “Hayata Dokunan İnovasyon” , “Türkiye’de İnovasyon Ve Gelecek”, “Dijital Dönüşümden Üretim Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar”, “İhracatın Yeni Rotası: Fiyat Rekabetinden Bilgi Rekabetine”, “Finansta İnovasyon: Fintech Ve Blokzincir Teknolojileri” başlıklı paneller yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “İnovalig Ödül Töreni” nde 2018 yılı inovasyon şampiyonları açıklanacak. Etkinlikte paralel olarak uluslararası arenada güçlü işbirlikleri kurarak Türkiye’nin sahip olduğu üretim gücü ve kapasitesi e-ihracat ile gelişmesine katkı sunan ulusal ve uluslararası organizasyon “World E-Commerce Forum” düzenlenecek. Etkinlik için online kaydın zorunlu kılındığı inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan bu etkinlik, , ücretsiz ziyaret edilebilecek.