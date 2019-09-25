Yemeksepeti Kullanıcıları “Yeşili Koruyalım” Kutucuğunu Her Yıl 2 Kat Daha Fazla Tıklıyorlar

Yemeksepeti Kullanıcıları “Yeşili Koruyalım” Kutucuğunu Her Yıl 2 Kat Daha Fazla Tıklıyorlar

Yemeksepeti, “Yeşili koruyalım” kutucuğu ile tek kullanımlık plastik tüketimini azaltma konusunda kullanıcılarının desteğini istiyor. Kullanıcılar bu kutucuğu son yıllarda daha fazla tıklayarak 3 yılda toplam 655 ton daha az plastik tükettiler. Böylelikle, her yıl ortalama 4.100 kişinin tüketimine karşılık gelen* plastiğin tüketilmesini engellediler. Bu konudaki farkındalığı en yüksek şehir ise Kahramanmaraş oldu.

Yemeksepeti, “Yeşili Koruyalım” kutucuğu ile tek kullanımlık plastik tüketimini azaltma konusunda kullanıcılarını teşvik ediyor. Böylelikle, tüm dünyada ve ülkemizde giderek yükselen plastik tüketiminin azaltılması yönünde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, siparişlerini verirken dilerlerse, sipariş sayfasında yer alan “Yeşili Koruyalım” kutucuğunu işaretleyerek, restorana “Servis (plastik tabak, çatal, bıçak ve kağıt peçete) gönderme” mesajı iletebiliyor. Böylelikle tek kullanımlık plastik kullanımının azalmasına destek olabiliyorlar.

Kullanıcılar, “Yeşili Koruyalım” kutucuğunu son yıllarda daha fazla tıklayarak; plastik kullanımının bireysel tercihlerle azaltmanın mümkün olduğunu gösteriyor ve bu konudaki farkındalıklarının giderek arttığını ispatlıyorlar.

Son 3 yılın verileri kullanıcılar arasındaki eğilimi gözler önüne seriyor. Kullanıcılar; 2017 yılında 5,6 milyon siparişte bu kutucuğu tıklarken, 2018 yılında ise bu rakam 2 katına çıktı ve yıl boyunca 13,6 milyon siparişte plastik tabak, çatal, bıçak ve kâğıt peçete gönderimi tercih edilmedi.

9 ayda 275 ton daha az plastik tüketildi

2019 yılının henüz 9 ayı geride kalmışken ise kullanıcılar, 14 milyon siparişte “Yeşili Koruyalım” kutucuğunu tıklayarak geçtiğimiz yılın rakamını çoktan geride bıraktılar ve bu konuda duyarlılıklarının artmaya devam ettiğini gösterdiler. Bu sayede kullanıcılar bu tercihleriyle 9 ayda 275 ton daha az plastik tüketilmesini sağladı.

Son 3 yılın toplamına bakıldığında ise kullanıcılar plastik kullanımını toplam 655 ton azalttılar. Ülkemizde her bireyin yıllık 90 kilogram olan plastik tüketimi baz alındığında, kullanıcıların duyarlılıkları sayesinde her yıl ortalama 4.100 kişinin yıllık tüketimine karşılık gelen plastik kullanılmamış oldu.

Toplam siparişler içerisindeki “Yeşili Koruyalım” seçeneğini tercih edenlerin oranına göre bu konudaki farkındalığı en yüksek olan şehir ise yüzde 20 oran ile Kahramanmaraş oldu.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı 2019 tarihli verilere göre; Türkiye’de kişi başı plastik tüketimi son 3 yıl içinde yaklaşık yüzde 10 oranında artarak 90 kilogramı aştı.