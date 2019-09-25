Somfy Motorlu Sistemlerle Perdelerinizi Hareketlendirin!

Dekorasyonunuzun en önemli parçaları arasında yer alan perdeler, akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy ile şimdi konfora açılıyor. Perdelerinizi yerinizden hiç kalkmadan, sadece uzaktan kumanda ya da akıllı telefonunuza basit bir dokunuşla açıp kapatmanız olanaklı hale geliyor. Somfy perde motorları, kablosuz ve kablolu model seçenekleriyle evlere teknoloji taşıyor.

Sessiz, pratik ve konforlu

Somfy motorlu perde sistemleri, evinize kolayca monte ediliyor ve perdeleriniz uzaktan kumanda edilmeye hazır hale geliyor. İster uzaktan kumandadan, ister akıllı telefondan açılıp kapanabilen perdeleriniz, elinizle çekmenize gerek kalmadığı için daha az yıpranıyor ve daha uzun ömürlü oluyor. Şık bir yaşam alanı yaratırken, konfordan ödün vermenize de gerek kalmıyor. Somfy motorlu perde sistemleri, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Öncelikle evinize giren güneş ışığı kolayca kontrol altına alınarak konforlu ortamlar oluşması sağlanıyor. Bu şekilde örneğin yaz aylarında evinizin içi serin kalırken, mobilya ve halılarınız güneşin zararlı ışınlarından korunmuş oluyor. Daha az klima kullanımı ile de enerji tasarrufu sağlanıyor. Diğer yandan; kumandanızın “MY” fonksiyonu ile tek bir tuşa bastığınızda perdeleriniz favori konumunuza gelebiliyor. Oldukça sessiz çalışan perde motorları, Somfy’nin akıllı ev çözümleri TaHoma ve Connexoon ile de uyumlu olduğundan, perdelerinizi evin dışındayken bile kontrol etmeniz mümkün oluyor.

Her eve uygun çözüm…

Somfy, perdelerin pencerelerinize mükemmel şekilde uyum sağlaması için özel raylar da üretiyor. Pencerelerinizin şekline göre düz ya da kavisli ray kullanılabiliyor.