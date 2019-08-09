Kurban Bayramı Etkisiyle Mutfak Ürünlerinde Satışlar Katlandı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kıyma makinesi, derin dondurucu, kahve makinesi ve buzdolabı poşeti satışları tırmanışa geçti. Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine göre son 2 haftada geçen yılın aynı dönemine kıyasla buzdolabı poşeti satışları 4 kat artarken; kullanıcıların derin dondurucu talebi yüzde 25, kıyma makinesi talebi ise yüzde 20 yükseldi.

Kurban Bayramı yaklaşırken tüketiciler de hazırlıklara başladı. 26 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un satış verileri, tüketicilerin Kurban Bayramı döneminde kıyma makinesi, derin dondurucu, buzdolabı poşeti ve kahve makinesine gösterdiği yoğun talebi ortaya koydu. Platformun verilerine göre 22 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla buzdolabı poşeti satışlarında tam 4 katlık bir artış yaşanırken, kahve makinesi satışı yüzde 60 yükseldi. Aynı dönemde gıda ürünlerini her mevsim taze tutan derin dondurucu satışı yüzde 25, kıyma makinesi satışı ise yüzde 20 arttı.

Derin dondurucuya 1.400, kıyma makinesine 500 TL bütçe ayrıldı

Kurban Bayramı için tüketicilerin mutfak hazırlığına birkaç hafta öncesinden başladığına dikkat çeken GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Özellikle bayram öncesinde derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi satışları yükselişe geçti. Yiyecekleri kolay muhafaza etmeyi sağlayan buzdolabı poşeti satışlarında 4 kat artış gözlemledik. İller bazında satışlar incelendiğinde; son 2 haftada derin dondurucu satışlarının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kıyma makinesi satışında ise İstanbul, Antalya ve İzmir en fazla talep gelen iller olarak öne çıktı” diye konuştu. Elçin ayrıca kullanıcıların derin dondurucuya ortalama 1.400 TL, kıyma makinesine 500 TL, kahve makinesine ise 300 TL bütçe ayırdığını söyledi.