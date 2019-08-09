Mitsubishi Electric’ten Üretimde Verimliliği Artıran GT2000 Serisi

Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik ve esneklik kazandıran Mitsubishi Electric, cihaz ve hat durumunun operatör tarafından kontrolü ve izlenmesini optimize etmek için tasarlanmış GT2000 serisi ile üretimdeki şeffaflığı ve verimliliği artırıyor.

Grafik operatör panellerindeki son seviye olan GT2000 serisi, yüksek seviye CPU, genişletilmiş bellek, çoklu dokunma (multi-touch) özelliği, el hareketleri (gestures) kontrolü, Ethernet dahil kapsamlı haberleşme fonksiyonları, iki kat hızlı izleme ve başlatma özellikleri ile daha iyi üretim kontrolüne olanak sağlıyor. Diğer endüstriyel otomasyon cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanan GT2000 serisi, büyük ölçüde artırılmış bir performansa ve gelişmiş fonksiyonlara sahip. Sezgisel tablet benzeri çalışan ve yüksek grafik kalitesine sahip olan GT 2000 serisi ile Mitsubishi Electric, İnsan Makine Arayüzü olarak bilinen HMI’lar için çıtayı daha yukarı taşıyor.

Fabrika otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, geniş çeşitliliğe sahip ürün grubu sayesinde çok farklı üretim alanlarında ihtiyaçlara uygun hizmet sunuyor. Cihazın ve hat durumunun operatör tarafından kontrolünü ve izlenmesini optimize etmek için tasarlanan GT2000 serisi hakkında bilgi veren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, grafik operatör panellerindeki son seviye olan GT2000 serisinin üretimdeki şeffaflık ve verimlilik artışına katkıda bulunduğunu belirtti.

Serinin sahip olduğu yüksek seviye CPU, genişletilmiş bellek, çoklu dokunma (multi-touch) özelliği, el hareketleri (gestures) kontrolü, Ethernet dahil kapsamlı haberleşme fonksiyonları, iki kat hızlı izleme ve başlatma özellikleri ile daha iyi üretim kontrolüne olanak sağladığına dikkat çeken Cem Kıbrıslı, bu seri ile HMI’lar (İnsan Makine Arayüzü) için çıtayı daha yukarı taşıdıklarını söyledi. GT2000 serisinin diğer endüstriyel otomasyon cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlandığını ifade eden Kıbrıslı, serinin büyük ölçüde artırılmış bir performansa ve gelişmiş fonksiyonlara sahip olduğunu da vurguladı. Kıbrıslı, sezgisel tablete benzer şekilde çalışan ve yüksek grafik kalitesine sahip olan GT2000 serisinin geniş çeşitlilikteki uygulama ihtiyaçlarına cevap vermek için bir dizi model ve boyut seçeneğinin bulunduğunu bildirdi.

Daha iyi üretim kontrolü için geliştirilmiş işlevsellik

Mitsubishi Electric HMI’larının en güçlü özelliğinin inverter, servo, PLC ve robot gibi diğer Mitsubishi Electric ürünleriyle entegre olması ve ek fonksiyonların kullanılabilir hale gelmesi olduğunu belirten Cem Kıbrıslı, geliştirilmiş işlevselliğe sahip olan GT2000 serisi HMI’larının arıza süresini kısaltmak, basit hatalar sonrasında hızlı bir şekilde düzeltmek, artan kullanılabilirlik ve üretim verimliliğini yükseltmek için yardımcı olacak ek özellikler sağladığını, böylece HMI’ların mevcut yetenekleri izleme ve görselleştirmenin ötesinde genişlettiklerini anlattı.

Kıbrıslı; “Basitçe veri görüntülemekten fazlasını gerçekleştiren bu gelişmiş HMI’lar, otomasyon sürecine ilişkin gerçek bir bakış açısı sunuyor ve toplam ekipman verimini aşağı çeken tipik üretim sorunlarını çözecek bir platform sağlıyor. Kapsamlı ürün sınıfı 3,8 inçten 15 inçe kadar dört temel aralıkta ekran boyutu sunuyor. Bu boyutlar; en üst düzeyde performans ve işlevsellik talep eden yüksek seviye uygulamalar için GT27, yüksek performanslı orta sınıf için GT25, artık yeni kriter oluşturan performans standartlarından yararlanabilen maliyet duyarlı uygulamalar için GT23 ve giriş seviyesi bir model olan GT21 olarak sıralanıyor. Ek olarak yazılım HMI sürümü GT Soft GT2000, serinin tüm özelliklerini bir PC ya da panel bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyor’’ dedi.

Birçok cihaza sorunsuz ağ geçidi

GT2000 serisinin PLC’ler, değişken hızlı sürücüler, servo sürücüler ve robotlar gibi Mitsubishi Electric otomasyon cihazlarına sorunsuz bağlantı sunduğunu ve otomasyon sistemi kurulumlarını basitleştirdiğini söyleyen Kıbrıslı; “Dahili Ethernet haberleşmesi, kullanıcıların GT2000’i uzaktan bir PC (VNC Sunucu) ve hatta bir tablet veya taşınabilir terminal üzerinden çalıştırabilmesi anlamına geliyor. MES arabirim seçeneği, ağ geçidi PC’leri veya karmaşık programlama ihtiyacını ortadan kaldırarak GT2000’in, PLC’ler ve diğer otomasyon cihazlarından toplanan verileri doğrudan üst düzey sistem veri tabanlarına iletmesine olanak sağlıyor. GT2000, kullanıcıların HMI aracılığıyla PC’den herhangi bir desteklenen bağlı otomasyon ürününe kolaylıkla bağlanmasına olanak sağlayan Transparent FA (Saydam FA) fonksiyonunu da sunuyor’’ şeklinde konuştu.

Inverter çözümüyle ekstra fonksiyonellik

Mitsubishi Electric’in inverter sistemiyle entegre olan GT2000’in bu sayede kullanıcılara kolay parametre ayarı, ekran tasarımı dışında bakım ve kestirimci bakım kapsamında ekstra fonsiyonellikler sunduğunu belirten Kıbrıslı; “GT Drive ile inverter durumunu, çıkış değerlerini veya farklı değerleri pano kapağını açmadan veya inveterı kullanmadan GT üzerinde gözlemleyip gerekli operasyon komutlarını göndermek mümkün. Inverter içerisinde parçaların ömrünün gözlemlenebileceği bir ekran sunan GT2000 sayesinde kullanıcı, inverter arıza vermeden önce gerekli parçanın değişimini sağlayarak kestirimci bakım yapabiliyor. Ek olarak invertör parametreleri ve üzerindeki program, GT2000’e herhangi bir zaman periyodu veya tetikleyici cihaz aracılığıyla otomatik yedeklenebiliyor. Böylece herhangi bir cihaz değişimi gerektiğinde tekrar kurulum veya ayar yapmadan, saniyeler içerisinde sistem tekrar ayağa kaldırılarak zaman, emek ve maliyet anlamında ciddi bir tasarruf sağlanıyor” dedi.

MELServo-J4 çözümüyle verimlilik artışı

GT2000 serisi HMI’lar’ın MELServo-J4 çözümü ile işlevselliği artırarak kullanıcı için ekstra katma değer sağlayacak özellikler sağladığını ifade eden Kıbrıslı sözlerine şu şekilde devam etti; “Ekranlar çok çeşitli parametreleri görüntülemek ve ayarlamak için kullanılabiliyor. One-Touch Tuning ayar fonksiyonu ile tek dokunuşta tüm servo kazanç değerleri, rezonans filtresi gibi filtrelerin verimli bir şekilde otomatik olarak ayarlanması sağlanıyor. GT2000, sistemdeki servo ağ konfigürasyonunun bir şemasını otomatik olarak oluşturuyor ve kullanıcının belirleyeceği bir fonksiyon tuşu üzerinden servo ağ konfigürasyonuna kolaylıkla erişiliyor. Bu tarz bir sistem ile sadece ürün özelinde değil makine veya sistem özelinde de bazı fonksiyonellikler sağlamak mümkün. Örneğin GT2000 ile kişisel bilgisayarınıza ihtiyaç duymadan makine bozunum etkilerini tahmin edebilir ve önleyici bakım konusunda geliştirme sağlayabilirsiniz.”

Ölçüt oluşturan performans

GT2000 serisinde bulunan yeni yüksek hızlı işlemcilerin günlük, komut dosyası, alarm veya cihaz veri iletimi gibi yüksek yüklü faaliyetler sırasında bile duyarlı HMI operasyonları sunduğunu söyleyen Kıbrıslı, izleme hızı ve önyükleme süresinin bir önceki GT1000 modelinden iki kat daha hızlı olduğunu ifade etti.

128 MB’a kadar artan bellek boyutu

Yerine geçtikleri modellere göre dört kat daha fazla belleğe sahip olan GT2000 HMI’ların veri kapasitesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadan esnek ekran tasarımı sağladıklarını ifade eden Kıbrıslı, ürün veri sıkıştırma teknolojisine ek olarak standart SD kart kullanımı ile 128 MB’a kadar artan bellek alanıyla bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çoklu dokunma özelliği ve el hareketleri kontrolü

GT2000 serisi HMI’ların çoklu dokunma özelliği ve el hareketleri kontrolü sayesinde elde eldiven varken bile tablet gibi kolay kullanılabilirlik sunduğunu belirten Kıbrıslı şu açıklamalarda bulundu; “Ekran hareketleri ile daha iyi görselleştirme sağlanabiliyor ve küçük anahtarların kolay kullanımı için kullanıcılar ekranı kolayca büyütebiliyor. Büyütme sonrasında kullanıcılar ekran boyunca kaydırma yapabiliyor. Nesne hareketleri ise tarihsel veri listeleri, alarm ekranları, trend grafikleri ve belgeler de dahil olmak üzere belirli nesnelerin büyütülmesine ve hızlı kaydırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca GT2000 ekranları, “kilit devre dışı bırakma” ve “etkinleştirme” gibi önemli operasyonlarda iki anahtarın aynı anda çalıştırılması için iki noktadan dokunmaya olanak sağlıyor. Bu özellik dış panel donanımı ihtiyacını ortadan kaldırıyor.’’

Büyütülüp küçültülebilen net ve temiz ekranlar

GT2000 HMI’larda yer alan 65.536 renk ve PNG dahil geniş yelpazeli görüntü formatı ile ekranların büyütüldüğünde veya küçültüldüğünde bile net ve temiz olduğunu ifade eden Kıbrıslı, HMI’lar’ın aynı zamanda farklı boyutlardaki anahtar yazı tiplerinden bir kütüphaneyi desteklediklerini de anlattı.

Gelişmiş haberleşme yetenekleri

Tüm GT2000 HMI’ların Ethernet, RS232 ve RS422/485 haberleşmesi sunduğu söyleyen Kıbrıslı; “HMI’larda bulunan SD kart ile ön ve arka USB port gelişmiş haberleşmede esneklik sağlıyor. Seçenekler arasında PC’ler ve tabletler ile haberleşmesi için kullanıcıların ekran verilerini indirmelerini ve saydam FA fonksiyonunu kullanmalarını sağlayan kablosuz bir LAN arabirimi de bulunuyor’’ diye konuştu.

Kolay ekran tasarımı

Yeni GT2000 ekranlarının, ekran oluşturma sürecindeki adımların sayısını büyük ölçüde azaltmak için şablonlar ve örnek projeler kullanma yeteneği gibi özellikler içeren GT Works3 yazılımıyla tam olarak uyumlu olduğuna dikkat çeken Kıbrıslı, GT Works3’nin aynı zamanda yaygın fonksiyonlar, nesneler ve şekiller içeren tam bir paket sunduğunu dile getirdi. Ek olarak, yardım özellikleri arasında “cihaz giriş yardımı” fonksiyonu ve GTWorks3 kılavuzları için bir arama sihirbazı bulunduğu söyledi.

Geriye dönük uyumluluk

Geriye doğru uyumluluğu mümkün kılan GT2000 HMI’ların günümüzdeki izleme ve görüntüleme gereksinimleri için gelişmiş bir çözüm sağladığını bildiren Kıbrıslı, “GT2000 modeli GT1000 modeline göre önemli geliştirmeler sunarak mevcut projelerin kolayca yeni HMI’lara taşınabilmesini sağlıyor, panel boyutları ise aynı kalıyor” diyerek sözlerini tamamladı.