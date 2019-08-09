Site Yönetimleri “Kart ile Online Tahsilat” Dönemine Geçiyor

Site aidatlarını kart ile online olarak ödemek yalnızca site sakinleri için aidat takibini kolaylaştırmakla kalmıyor, site yönetimlerinin tahsilat oranını da kayda değer ölçüde artırıyor. Site Yöneticisinin Dijital Asistanı Apsiyon, aidatını ödeyecek kişilere; kart ile online olarak “hem taksitli hem de otomatik ödeme” seçenekleri sunuyor.

Nakitsiz toplum vizyonu tüketiciler için günlük işlemlerin çok daha kolay ve hızlı gerçekleşmesini sağlarken, kayıt dışı ekonomiyi önlüyor. Geleneksel olarak nakit parayla yapılan birçok işlem, daha sürdürülebilir bir ekonomi meydana getirmek için artık banka kartı, kredi kartı veya online ödeme yoluyla gerçekleşiyor. Tüketiciler devlet dairelerinde, takside ve hatta kuaförde kart kullanarak işlem yapmaya alıştı. Şimdi ise sırada site ve toplu konutlar var.

E-ticaret, online fatura ödeme ve benzer işlemler sayesinde kart ile online ödeme yapmaya alışkın olan tüketici, oturduğu sitenin aidatını da aynı yolla yapmak istiyor. Site Yöneticisinin Dijital Asistanı Apsiyon ile toplu yaşam alanları da aidat tahsilatında banka kartı ve kredi kartı ile ödeme seçeneği sunuyor. Apsiyon kullanan yaşam alanlarında site sakinleri ödemelerini kart kullanarak, hızlı ve avantajlı bir biçimde gerçekleştiriyor. Üstelik tek tıkla ödeme yapan site sakini, daha sonra tekrar kullanmak üzere karttan otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Apsiyon sayesinde ise kart bilgilerinin tamamen güvenli bir şekilde saklandığından emin oluyor.

Site yönetimi tahsilat peşinde koşmayacak!

Nakit tahsilatın zahmetli ve zaman alıcı bir işlem olması, site sakinlerinin bu tip ödemeleri istemsiz de olsa ertelemesine ve hatta bazen yoğunluktan unutmasına yol açıyor. Bu da site yönetimlerinin aylık tahsilat süreçlerini zorlaştırıyor. Apsiyon’un temel modülleri arasında yer alan “Kart ile Online Tahsilat” sayesinde site sakinlerine alışık oldukları, zahmetsiz ve online ödeme yöntemiyle işlem yapma fırsatı sunuluyor.

Böylelikle site yönetimlerinin tahsilat oranı kayda değer biçimde artarken, tüm işlemler dijital ortamda kayıt altına alınarak daha sonra ihtiyaç halinde kolayca ispatlanabilir hale geliyor. Apsiyon’un, Türkiye’nin en büyük 16 bankasıyla yaptığı online entegrasyonları sayesinde, site yönetimi sisteme tanımladığı hesaplar üzerindeki tüm hareketleri tek ekran üzerinden ve anlık olarakgörüntüleyerek varlık yönetimini daha etkin biçimde gerçekleştiriyor.

Aidat ödemeleri de taksitlendi

Değişen ekonomik koşullar nedeniyle aidatını tek seferde ödeme imkanı bulunmayan veya varlıklarını daha etkin şekilde yönetmek isteyen Apsiyon’lu site sakinleri, kart ile hem tek çekim hem de taksitle ödeme yapabiliyor. Karttan otomatik ödeme talimatı veren site sakinleri ise aidat ödemelerini unutma problemini tamamen ortadan kaldırıyor ve olası gecikmelerde yansıyacak gecikme faizine maruz kalmıyor.