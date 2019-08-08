Samsung Galaxy Note 10 Ailesi Tanıtıldı

Teknoloji devi Samsung, son dönemin en çok beklenen telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus’ı resmi olarak tanıttı.

Samsung’un Note serisine dahil olan amiral gemileri, boyut dışında büyük farklılıklara sahip değil. Galaxy Note10; 14,98 santimetre boya, 7,11 santimetre ene, 168 gram ağırlığa sahip. Galaxy Note10 Plus ise 16,25 santimetre boya 7,62 santimetre ene ve 196 gram ağırlığa sahip.

Samsung Galaxy Note 10

Galaxy Note10, Corning Gorilla Glass 6 ile korunan 6,3 inç 2280×1080 piksel Dynamic Infinity-O AMOLED (401 ppi HDR10+ destekli) ekran üzerine kurulu. Cihaz gücünü Exynos 9825’ten alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın microSD kart girişi bulunmuyor. arkasında 12 megapiksel Dual Pixel f/1.5-f/2.4 OIS değişken diyaframlı geniş açı + 16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/2.1 telefoto OIS olmak üzere üçlü kamera kurulumu taşıyan cihazın ön kamerası 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekilebilen telefon, 2 kat optik zoom yapabiliyor. 3.500 mAh pili için 25W hızlı şarj desteği taşıyan amiral gemisi, bünyesindeki buton ile deklanşör olarak görev yapabilen S Pen ile geliyor. Cihaz 3,5 mm kulaklık girişi ve MicroSD yuvası taşımıyor. PlayGalaxy Link özelliği sayesinde bilgisayardaki bir oyunun da aktarılabildiği telefon, DeX özelliği sayesinde bilgisayar haline de dönüştürülebiliyor.

Duman siyahı, ay tozu grisi ve fildişi beyazı renk alternatiflerine sahip olan amiral gemisi, 9.899 TL fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy Note 10 teknik özellikleri

Ekran: 6,3 inç 2280×1080 piksel Dynamic Infinity-O AMOLED (401 ppi HDR10+ destekli)

İşlemci: Exynos 9825 (Snapdragon 855)

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB (MicroSD yok)

İşletim sistemi: Android Pie

Ön kamera: 10 megapiksel F2.2

Arka kamera: 12 megapiksel Dual Pixel f/1.5-f/2.4 OIS değişken diyaframlı geniş açı + 16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/2.1 telefoto OIS

Pil: 3.500 mAh

Boyutlar: 151 x 71,8 x 7,9 mm

Ağırlık: 168 gram

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung’un gelişmiş amiral gemisi Galaxy Note 10 Plus, 6,8 inç Dynamic AMOLED Infinity-O HDR 10+ destekli ekran üzerine kurulu. 1440×3040 piksel çözünürlük sunan 498 ppi piksel yoğunluğundaki ekran Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Gücünü Exynos 9825 işlemciden alan cihaz grafik tarafında Mali G76 MP12 GPU kullanıyor. 12 GB RAM ve 256 GB ya da 512 GB dahili depolama seçenekleri sunan cihaz, microSD yuvasını bünyesinde barındırıyor.

Cihaz önünde 10 megapiksel F2.2 kamera; arkasında 12 megapiksel Dual Pixel f/1.5-f/2.4 değişken diyaframlı OIS geniş açı + 16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/2.1 telefoto OIS + DepthVision VGA 1.4 sensörü taşıyor. Twitch ve YouTube üzerinde yayın yapabilen Galaxy Note 10 Plus, 45 Watt süper hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4300 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. 30 dk’lık şarj ile tüm gün kullanım sunan amiral gemisi, kablosuz ters şarj özelliğine de sahip. Duman siyahı, fildişi beyazı, ay tozu grisi renk seçenekleriyle gelen amiral gemisi, Türkiye’de 11399 TL fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy Note 10 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6,8 inç Dynamic AMOLED Infinity-O 3040×1440 piksel HDR 10+

İşlemci Exynos 9825 / Snapdragon 855

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB + microSD

İşletim sistemi: Android Pie

Ön kamera: 10 megapiksel F2.2

Arka kamera: 12 megapiksel Dual Pixel f/1.5-f/2.4 değişken diyaframlı OIS geniş açı + 16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/2.1 telefoto OIS + DepthVision VGA 1.4

Pil: 4.300 mAh

Boyutlar: 162,3 x 77,3 x 7,9 mm

Ağırlık: 196 gram

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm – 198 gram