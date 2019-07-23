LG Online Yarışması ile Instaview Buzdolabı Kazandırıyor

LG, düzenlediği kampanyayla, Amerikalı ünlü influencer Zach King’in, iki tıkla içini gösteren LG InstaView buzdolapları için çektiği videoya yorum yapanlara çeşitli ödüller kazandıracak. 8 Ağustos’a kadar devam edecek kampanya sonunda, 11.999 TL değerinde InstaView GC-Q247CSBVL buzdolabı ve başka sürpriz hediyeler verilecek.

LG, 19 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği sosyal medya kampanyasıyla, ünlü Amerikalı influencer Zach King’in, iki tıkla içini gösteren LG InstaView buzdolapları için çekip yayınladığı video sonrası yapılan yarışma postu paylaşımının altına yorum yapanlara büyük ödüller kazandıracak.

LG, kendi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden yayınladığı viral video sonrası 19 Temmuz günü de bir yarışma postu paylaştı. Katılımcıların bu yarışma postunu beğenip altına, #LGInstaView, #KnockTwiceSeeInside, #SeeInsideMagicEvent hashtaglerini ekleyerek hayatlarını kolaylaştıran öğeler üzerine yapacakları yorumlar veya #LGInstaView, #KnockTwiceSeeInside, #SeeInsideMagicEvent hashtaglerini ekleyerek paylaşacakları postlar değerlendirmeye alınacak.

En güzel postu paylaşıp etkileşim alan 1 kişiye 11.999 TL değerinde InstaViewGC-Q247CSBVLbuzdolabı, en güzel yorumu yapıp en çok etkileşim alan toplam 13 kişiye daha ise başka sürpriz hediyeler verilecek.

Kampanya 8 Ağustos’ta sona erecek ve sonuçlar 19 Ağustos’ta açıklanacak.

LG InstaView İki Tıkla İçindekileri Gösteriyor

Ön yüzündeki cam paneliyle dikkatleri çeken LG InstaView buzdolabı, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisindekileri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanmasına gerek kalmıyor ve soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor. LG InstaView buzdolabı, çizilmeye karşı dayanıklı hale getirilmiş paslanmaz çelik kaplama kapısından premium LED aydınlatmasına, platinyum iç kaplamalarından Eclipse Ekranına uzanan zarif detaylarıyla mutfaklara şıklık getiriyor.