Honor 8S ( ürün inceleme)

Huawei’nin alt markası olan ve giriş seviyesi cihazlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Honor’un Nisan ayında tanıttığı giriş seviyesi Honor 8S akıllı telefon modelini inceledik. Honor 8S, beklentileri karşılayabilecek düzeyde mi? cevabı öğrenmek için yazımızın devamını okumalısınız.

Honor 8S’nin bulunduğu kutunun üzerinde telefonun fiyatı ve temel özellikler dışında herhangi bir detay bulunmuyor. Kutunun içinde kullanım klavuzu ve SIM iğnesi bulunan bir karton, MicroUSB şarj kablosu ve 5V – 1A’lık şarj aleti ve kulaklık mevcut.

Damla çentikli tasarım

Kasasında plastik ve cam kullanılan telefon, 147.1 mm uzunluğa, 70.8 mm genişliğe ve 8.5 mm kalınlığa sahip. 146 gram ağırlığındaki akıllı telefon, 5,71 inçlik bir ekran paneli kullanıyor. Altın sarısı, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan Honor 8S’nin kapağında iki farklı plastik katman kullanılmış olduğu görülüyor. Cihazın kapağının yanında sol tarafta; kamera, LED flaş ve Honor logosunun konumlandırıldığı düz bir yüzey bulunuyor.

Plastik malzemeden üretilmiş olan cihazın, arka kapağındaki doku farklarının şık görünümü dikkat çekiyor. Damla çentikli modelin ekran kasa oranı, alt çerçevenin 1 cm olması nedeniyle yüzde 84.6. Parmak izi okuyucu sensöre yer verilmeyen cihazın altında mikrofon, MicroUSB bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası; sol tarafında microSD kart ve SIM yuvası; sağ tarafında ses kontrol butonu ve güç düğmesi yer alıyor. 3.5 mm jak girişi üst kısma yerleştirilmiş Honor 8S’te herhangi bir IP sertifikası bulunmaması su sıçramaları ve toza karşı telefonu özenle korumayı gerektiriyor.

Akıcı sayılan PUBG Mobile deneyimi

Honor 8S’nin 5.71 inçlik 720 x 1520 piksel çözünürlüğe sahip LCD ekranı 295 ppi piksek sıklığına ve 19:9 ekran oranına sahip. Hem oyunlar tarafında hem de medya oynatma tarafında iyi sonuç vermeyi başaran cihazın ekranı segmentine göre başarılı bir performans sunuyor. Mediatek imzalı Helio A22 işlemci ve 2 GB RAM taşıyan Honor 8S, düşük ayarlarda akıcı sayılacak bir PUBG Mobile deneyimi sunuyor. EMUI arayüzünde “yüksek performans” modunu da sunan telefon, Bluetooth 5.0 özelliğiyle dikkat çekiyor. Normal modda ve performans modunda Honor 8S’in performans sonuçları şöyle:

PCMark Work 2.0: 4.211 – 4.249

Geekbench 4: 840/2482

AnTuTu Benchmark: 63.968 – 64.234

AnTuTu CPU: 30.269 – 30.230

AnTuTu GPU: 8.549 – 8.592

3D Mark Ice Storm Extreme: 5.729 – 5.726

3D Mark Sling Shot: 404

Güzellik modu, 3020 mAh pil

Honor 8S, f/1.8 diyafram değeri ve 13 megapiksel çözünürlüğe sahip tek kamerasıyla segmenti için yeterli ancak gece modu bulunmuyor. Otomatik HDR bulunmayan Honor 8S ile HDR fotoğraf çekmek istediğinizde yazılımda bulunan “diğer” sekmesinden seçim yapmanız gerekiyor. Telefon yapay zekanın kullanıldığı güzellik moduyla çektiğiniz fotoğraflarda büyük ölçüde düzenlemeler yapılmasına imkan tanıyor. Telefonun 5 megapiksel çözünürlük sunan f/2.2 ön kamera sensörü sayesinde yüz kaydı yapılabiliyor. C Mark Batarya testinde 6 Saat 55 dakika alan 3020 mAh pile sahip Honor 8S, iyi bir pil ömrü sunabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak

Honor 8S, 3020 mAh pil kapasitesi, güzellik modu, Bluetooth 5.0 özelliği, yüksek performans modu sayesinde segmentine göre başarılı. Bununla birlikte cihazın tek kameraya sahip olması, IP sertifikası bulunmaması ve parmak izi sensörüne sahip olmaması telefonun olumsuz yönleri olarak karşımıza çıkıyor.

Honor 8S teknik özellikleri