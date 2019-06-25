LG Ürün Bilgileri QR Kodla Ceplerde

LG Electronics, zincir teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı uygulama ile ürünlere ait tüm bilgi, özellik ve videoları QR kod aracılığı ile cep telefonları üzerinden veriyor.

LG Electronics (LG), zincir teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı QR Kod uygulamasıyla, tüketicilerin ilgilendikleri ürünlerle ilgili tüm bilgileri cep telefonlarına getiriyor. Mağazada satış temsilcisi bulma ve bilgi alma derdini ortadan kaldıran uygulama ile tüketiciler, beğendikleri ürünün yanında bulunan QR kodu cep telefonlarının kameralarına okutuyor ve bu QR kod aracılığı ile, web sitesinde ilgili ürünün bilgi ve videolarının bulunduğu alana yönlendiriliyor.

Tüketiciler, bu alanda, satın almayı düşündükleri ürünün ebatlarından teknik özelliklerine, kurulum ve servis bilgilerinden, tanıtım videolarına kadar tüm detayları bulabiliyor, diğer ürünlerle kıyaslama yaparak en doğru tercihte bulunabiliyorlar.

Yakında tüm LG ürünleri QR kod uygulamasında

Tüketicilere zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra, en geniş ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayan QR Kod uygulaması, aktif olarak kullanıldığı LG markalı televizyonların yanı sıra, çok yakında LG markalı beyaz eşya, monitör, projektör ve klimalar için de kullanılmaya başlanacak.