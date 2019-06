Dünyanın En Kapsamlı Girişimcilik Yarışması için Türkiye Lansmanı Düzenlendi

Dünyanın en kapsamlı uluslararası deep tech girişimcilik yarışması Türkiye’nin deep tech startup’larının başvurularını bekliyor. Başvuruların 13 Eylül’e kadar kabul edileceği yarışmanın, Türkiye özel lansmanı Kolektif House Levent’te ekosistem partnerlerini bir araya getirdi.

Bilim ve teknoloji girişimcileri için bilim & teknoloji girişimcileri tarafından kurulan girişim Hello Tomorrow’un “Uluslararası Deep Tech Yarışma”sı Hello Tomorrow Global Challenge, bu yıl 6’ıncı kez Paris’te düzenleniyor. 12 – 13 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek dünyanın en büyük deep tech girişimcilik zirvesine özel yarışmaya başvurular 13 Eylül 2019’a kadar kabul edilecek. Hello Tomorrow Türkiye, yarışmanın Türkiye özel lansmanını 20 Haziran 2019 tarihinde Kolektif House Levent’te düzenlediği özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Etkinlikte, dünyadan 119 ülkeden başvuru kabul eden bir yarışmaya başvururken en çok merak edilen konular, deep tech yatırımcılar ve VC fonlarına nasıl ulaşılacağı, yeni inovasyon stratejilerinin şirketlere nasıl adapte edilebileceği başta olmak üzere deep tech yani teknoloji kullanandan, teknolojiyi üreten bir modele dönüşümün yöntemleri, 2018’in Türkiye finalistleri ve Paris’teki zirveye katılan ekosistem partnerlerinin panelleri ile masaya yatırıldı.

Öncüler bir aradaydı

20 Haziran 2019’da Kolektif House Levent’te düzenlenen özel etkinlikte, Hello Tomorrow Türkiye kurucusu Timur Topalgökçeli, Hello Tomorrow dünyasının deep tech ekosistemindeki yerinden, Türkiye’den başvuruların öneminden ve kurumlar için Ar-Ge ve inovasyon danışmanlığı hizmetlerini sundugu sunumunda şu sözleri söyledi: “Biz, potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz. Başta İstanbul’da yaşamak ve başarılı olmak için zaten ‘girişimci’ olmak zorundasınız. Biz de bu potansiyeli bulup teknoloji tabanli girişimciliği ile dünyaya bağlıyor, dünyayı ülkemize bağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den başta İstanbul’dan başvuruların 6 kat oranında arttığını gördük. Çünkü bu girişimci ruh yükselen bir ivmede olmasına rağmen çok ‘nazik’ bir ülkeyiz. Başvururken de öyleyiz. Biz var gücümüzle bu girişimcileri ortaya çıkarıp, dünyanın geleceğini inşa eden teknolojilerde rol kazanmalarını sağlıyoruz, ülkemizde teknoloji tabanli kalkınma ve istihdam yaratmaya, sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde Paris’teki dev zirveye katılan Türkiye finalistleri ve Hello Tomorrow Türkiye’den mentör eğitimi alan startup’larla paneller gerçekleştirildi. Aralarında Geen Biyoteknoloji, TAZI AI.ve Quant Co.’nun olduğu paneli Vestel Ventures ve DCP Partners yöneticileri ile yapılan yatırımcı paneli takip etti. Hello Tomorrow Türkiye 2018 Finalleri’nde Veri ve Yapay Zeka” kategorisi birincisi TAZI.AI (TAZI Bilişim) Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Zehra Çataltepe “Hello Tomorrow sayesinde dünyanın deep tech ekosisteminin öncü isimleri ve yatırımcıları ile bir araya gelme şansı yakaladık. Bunun için Hello Tomorrow Türkiye ekibine çok teşekkür ediyoruz.” sözlerinin ardından Türkiye’nin Ar-Ge merkezi olabileceğinin altını çizdi. Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve DCP Partner’dan Alper Karagöz deep tech startup’lara yatırım yapmanın önemli noktalarını ve Türkiye’deki Ar-Ge tabanlı yani deep tech startup’lara yaptıkları yatırımları detaylandırdı.

Panel, geçtiğimiz yılki yarışmaya başvuru sürecinde Hello Tomorrow Turkiye’den özel mentörlük eğitimi alan Meinox Teknolojileri ve Interact Medikal Teknolojileri’nin katıldığı soru-cevap seansı ile sona erdi.

Hello Tomorrow, deep-tech alanında 14 dikeyde Seri A yatırımı almamış bilim ve teknolojiyi geliştiren startup’ları yarışmaya kabul ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye’yi yakından ilgilendiren Enerji & Çevre, Veri & Yapay Zeka, Sağlık & Biyoteknoloji, Endüstri & Yeni Materyaller kategorilerinden başvuruları bekleyen uluslararası yarışma, finalistlere deep tech ekosisteminin Davos’u olarak anılan zirveye katılarak; dünyanın en önemli inovasyon ağında yer alma, dünya çapında aktif 250’yi aşkın uluslararası CV ve CVC yatırımlara sunum yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca eğitim programları desteği ile büyük ödül olan 100 bin euroluk fon kazandırıyor.

Geçtiğimiz yıl 119 ülkeden 4500 girişimin değerlendirildiği ve İstanbul’un başvurulan girişimci şehirler arasında Boston ve Toronto’yu geride bırakarak dünyanın en çok başvuru yapan 10 deep-tech girişimci şehri arasında ilk defa 8’inci sıraya yükseldiği “Uluslararası Deep-Tech Yarışmas” Hello Tomorrow Global Challenge Türkiye’nin bilim ve teknoloji tabanlı girişimcilerinin başvurularını bekliyor.

Başvuru süreci