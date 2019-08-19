Logo, Turquality Destek Programına Dahil Edilen İlk Yazılım Şirketi Oldu

Türkiye’nin en değerli bilişim markası Logo , küresel Türk markaları oluşturma hedefiyle yürütülen Turquality destek programına dâhil edildi. Bugüne kadar yazılım sektöründe pek çok ilke imza atan Logo, Turquality programının da ilk yazılım şirketi oldu.

Logo Yazılım program kapsamına alınmasında vizyoner Ar-Ge yaklaşımı, çevik çalışma metodolojisi, 800’ü aşkın iş ortağı ve 90 bini aşkın aktif müşterisi ile ulaştığı büyük ekosistemin yanı sıra güçlü, esnek kurumsal yapısı ve farklı coğrafyalara adapte edilebilen, farklı dil seçenekleri olan geniş ürün ailesine sahip olması rol oynadı. Şirket bu destekle birlikte bölgesel güç olma yolundaki adımlarını daha da güçlü ve emin bir şekilde atacak.

Yazılım sektörü global arenada büyüyor

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “1984 yılında küçük bir girişim olarak yola çıkan Logo Yazılım, bugün Türkiye’nin uluslararası yazılım markası olarak hepsi bilişim teknolojilerine odaklı şirketlerden oluşan bir yüksek teknoloji grubu haline geldi. 2016 yılında Romanya merkezli Total Soft’u satın alarak ve Hindistan’da Logo Infosoft’u kurarak yurtdışındaki varlığımızı güçlendirecek önemli adımlar attık. Türkiye’nin mühendisleri ile hem ülkemiz hem de yurtdışında faaliyette bulunduğumuz pazarlar için çözümler geliştiriyoruz. Genç, yetenekli, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık bir nüfusa sahip ülkemiz için yazılım sektöründe global arenada büyümek için önemli fırsatlar var. Bu fırsatları gerçeğe dönüştürmek ve yazılımın katma değerli olma özelliğini korumak için markalaşmanın ve marka değeri yaratmanın önemine inanıyoruz. Küresel pazarlardaki büyümemizin kazanacağı ivme ile ülkemizdeki nitelikli istihdama sağladığımız katkıları daha da artıracağız. Bu noktada Turquality destek programına dahil olmaktan büyük mutluluk duyduk. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’nin desteğini de aldıktan sonra Logo markasını küresel pazarda çok daha iyi noktalara taşıma konusunda daha hızlı mesafe kaydedeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.