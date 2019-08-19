Güvenli Dijital İmza Sayesinde 35 Milyon TL Tasarruf

Yenilikçi çalışmalarında ekonomiyle beraber çevreyi de düşünen Turkcell, 2017’de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla yeni bir döneme geçti. Uygulama yaklaşık 5 bin ağacın kesilmesini ve 150 bin ton su kaybını engelledi. Turkcell ve iş ortakları toplam 35 milyon TL’lik tasarruf elde etti.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, unvanına yakışır projelerini sürdürüyor. Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve Turkcell İletişim Merkezleri’nde isteklerini daha kısa sürede gerçekleştirmek için yapılan dijital dönüşümde evrak işleri de Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla dijitalleştirildi.

Bu şekilde işlemler hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanırken, bu uygulama hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunuyor. 2017 yılında başlayan çalışmayla iş ortaklarına kağıt, toner ve kurye masraflarından 14 milyon TL tasarruf sağlayan Turkcell, satış sonrası kontrol, saklama gibi hizmetler de eklenince 35 milyon TL’lik bir ekonomik fayda oluşturdu.

Hızlı ve güvenli alışveriş imkânı

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, uygulamanın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirtirken, “Turkcell mağazaları, müşterilerimizin bizimle direkt temas kurdukları noktalar. Şu anda 1500’e yakın mağazamız ve 4000’e yakın dijital satış noktamız yeni konseptiyle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Böylelikle müşterilerimiz istedikleri ürüne daha hızlı erişebiliyor. Dijital imza teknolojisiyle mağazadaki alışverişlerde kağıtsız, daha az prosedür gerektiren, hızlı ve güvenli alışveriş imkânı sunuluyor. Turkcell öncü konumuyla 25 yıldır insanların gündelik hayatını kolaylaştırmak ve Türkiye’nin dijital dönüşümünde yarattığı katma değerle ülkemizin kalkınması için çalışıyor. Burada müşterilerimizin vaktini ne kadar az alırsak, işlemlerini ne kadar güvenli yaparsak hem onlar hem bizim için daha faydalı olur. Güvenli Dijital İmza sayesinde işlemler güvenli ve hızlı şekilde hallediliyor. Sayfalarca imza yerine tek imza ile işlemleri bitiriyoruz. Teknolojik liderliğimizi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı bir kez daha göstermiş olduk. Dijital dönüşümümüzde çevreci ve ekonomik bir uygulama gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Dijital İmza neden güvenli

Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla, ıslak imza gerektiren bütün bireysel abonelik işlemleri Turkcell İletişim Merkezleri’ndeki temsilcilerin yardımıyla dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede yüzde 60’a kadar varan operasyonel verimlilik sağlanırken 5 bin ağacın kesilmesi ve 150 bin ton su kaybı engellendi. Ayrıca sahtecilik olaylarının önemli ölçüde önüne geçildi.

Hız, ivme, lokasyon, basınç verileri ile zaman ve konum bilgilerinin kaydedildiği Güvenli Dijital İmza’da uygulamasında asimetrik şifreleme ile imza geri döndürülemiyor ve kopyalanamıyor.