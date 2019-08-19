Samsung Galaxy A10s Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisinin “s” ekine sahip olan ilk modeli Samsung Galaxy A10s akıllı telefonu tanıttı. İşte Samsung Galaxy A10s akıllı telefon hakkındaki detaylar.

Samsung’un ürün gamına henüz eklediği Samsung Galaxy A10s, 2019 Galaxy A ailesinin en yeni üyesi Galaxy A10’un üstüne konumlandırıldı. Damla çentikli tasarıma ve ince çerçevelere sahip olan telefon; siyah, mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Cihaz, parmak izi sensörünü arkasında taşıyor.

4000 mAh kapasiteli batarya

Samsung Galaxy A10s, 6,2 inç 720×1520 piksel IPS Infinity-V ekrana sahip. Cihaz gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden, çok yüksek ihtimalle MediaTek Helio P22’den alıyor. İşlemciye 2 GB RAM eşlik ediyor.

Cihazın 32 GB dahili depolaması microSD üstünde 512 GB kadar artırılabiliyor. Yeni akıllı telefon, arkasında 13 megapiksel F2.0 + 2 megapiksel derinlik olmak üzere çiftli kamera; önünde ise 8 megapiksel F2.0 kamera taşıyor.

Ön kamerası, yüz kilidi özelliğini kullanmaya imkan tanıyan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Galaxy A10s, kutusundan Android 9 Pie ve One UI kullanıcı arayüzüyle çıkıyor.

Samsung Galaxy A10s fiyatı

Samsung’un yeni modeli Galaxy A10s’nin fiyatı henüz belli değil ancak fiyatın yüksek olmayacağı tahmin ediliyor. Çift SIM desteğini de bünyesinde barındıran standart modelin Türkiye’de de satılması bekleniyor.

Samsung Galaxy A10s’in teknik özellikleri