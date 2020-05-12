Logo Yazılım’dan stratejik, bulut İK yatırımı

Logo Yazılım, Peoplise (Elba HR A.Ş.) hisselerinin yüzde 86,70’inin satın alınması konusunda anlaşma sağladı.

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası Logo Yazılım ile Peoplise (Elba HR A.Ş) sermayesinin yüzde 86,70’ini temsil eden şirket paylarının satın alınması konusunda anlaştı ve hisse devir işlemleri tamamlandı.

Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut Logo’nun geleceğe olan inancı ve yatırımlarının devam ettiğini belirttiği açıklamasında, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu zorlu günlerin geçeceğini biliyoruz. Türkiye’nin halka açık en büyük yazılım şirketi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek, ülkemiz için yüksek katma değer yaratmaya devam etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Peoplise hisselerinin alımı konusunda anlaşarak büyüme yolunda bir adım daha atmış olduk. Logo’nun KOBİ’lere yönelik çözümleri içinde İnsan Kaynakları önemli bir paya sahiptir. Logo geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bulut tabanlı teknolojilerle çok sayıda ve farklı ölçekte şirkete hizmet sağlamayı ve küresel rekabetçi ürünlerle İnsan Kaynakları özelinde ihracata açılmayı hedefliyor. Peoplise ürünlerinin Logo’daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özellikte olması, Covid-19 sonrası iş süreçlerini destekleyecek nitelikte olması, Peoplise’dan gelecek yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurtdışı tecrübesi İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital Management) geçişimizi sağlayacak, farklı ölçekteki şirketlere ve sonra da küresel pazarlara geçişimizi destekleyecek özelliktedir.” dedi.

“Çözüm kümemizi zenginleştirdik”

Logo Yazılım’ın Peoplise hisselerini satın almasını değerlendiren Logo Yazılım Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu ise şunları söyledi. “Kurumların işe alım süreçlerini tamamen dijital hale getiren, yenilikçi bulut insan kaynakları teknoloji girişimi olarak hizmet veren Peoplise’ın, Logo Yazılım bünyesine katılmasıyla çözüm kümemizi zenginleştirmiş olduk. Bizi bu anlamda büyütecek ve güçlendirecek yeni teknolojilere ve ürünlere yatırım yapmayı çok önemsiyoruz ve Peoplise’ın Logo çözüm ailesine katılması bu çerçevede son derece önemli bir gelişme.”

Peoplise kurucu ortaklarından ve Logo Yazılım sonrasında da Peoplise Genel Müdürü görevine devam edecek olan Çağatay Güney, bu stratejik yatırım sonrasi vizyon hakkında ipuçlarını paylaştı. “Logo Yazılım gibi çok değerli ve güçlü bir aileye katıldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Logo Yazılım’ın deneyimi ve altyapısı ile güçlendireceğimiz yaratıcı bulut ürünlerimizi tüm dünyaya sunmak artık çok daha kolaylaşacak. Başta dijital aday bulma robotumuz ve akıllı başvuru takip sistemimiz olmak üzere Peoplise ürün portfoyünü, öncelikle Avrupa, sonra da A.B.D pazarlarına başarıyla taşıyacağız.”