Apple, Logic Pro X’in lansmanından bu yana yaptığı en büyük Logic güncellemesini duyurdu

Apple, bugün büyük Logic Pro X güncellemesini duyurdu. Yeni sürümdeki özellikler arasında Live Loops’un profesyonel sürümü, yeniden tasarlanan sampling iş akışı ve yeni vuruş oluşturma araçları bulunuyor. Güçlü yaratıcı özelliklerden oluşan koleksiyonuyla Logic Pro X 10.5, elektronik müzik yapımcıları dahil tüm müzisyenler için çok önemli bir sürüm olacak.

“Mac ve Logic Pro X, dünyanın önde gelen müzisyenleri ve yapımcıları tarafından müzik bestelemekte kullanılan vazgeçilmez araçlar.” diyen Apple’ın Uygulama Ürünleri Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Prescott sözlerini şöyle sürdürdü: “Logic Pro X 10.5, Logic Pro X’in lansmanından bu yana yaptığımız en büyük güncellemeyi temsil ediyor. Yeni sürüm, Logic kullanmaya yeni başlayanlardan Grammy Ödüllü albümlerinin prodüksiyonunda kullanmış olanlara kadar tüm müzisyenlere ilham verecek güçlü yeni araçlar sunuyor. Sanatçıların yapacakları yeni besteleri dinlemek için sabırsızlanıyoruz.”

Profesyonel müzisyenler ve yapımcılar Logic Pro X 10.5 ile ilgili heyecanlarını şöyle ifade ediyorlar:

“Logic Pro X her zaman kullandığım tek dijital ses işleme istasyonu oldu. İş akışı eşsiz ve yerleşik ses arşivleri, kariyerimin en başından beri, ürettiğim müzikler için vazgeçilmez bir öneme sahip oldu. Şimdi Quick Sampler ve Drum Machine Designer özelliklerinin de eklenmesiyle stüdyoda sesler ve setler oluşturmak için harcadığım uzun saatler bana kalacak. Bu sayede yeni şarkı sözleri yazmak ve 70 tekrarla kaydettiğimiz vokalleri düzenlemek için daha fazla zamanım olacak.” — Grammy ödüllü yapımcı Finneas O’Connell: Billie Eilish, “Bad Guy” ve “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” albümü

“Logic Pro X 10.5 müzik yapımıyla ilgili yaklaşımımızı kökünden değiştirdi. MacBook Pro’nun yerleşik mikrofonuyla doğrudan Quick Sampler’a ses kaydetmekten Live Loops ızgarasını kullanarak bir şarkının aranjmanını hızla yaparken bir yandan da sanatçıların seslerini kaydetmeye kadar tüm yeni özellikleri bir süredir kullanıyoruz. Logic’i yıllardır tüm prodüksiyonlarımızda kullanıyoruz ve yeni sürümü uzun soluklu şarkılar bestelemeyi daha da hızlı hale getirecek.” — Take a Daytrip’ten Grammy adayı yapımcılar Denzel Baptiste ve David Biral: Lil Nas X, “Panini”; Sheck Wes, “Mo Bamba”; Travis Scott ve Kid Cudi, “THE SCOTTS”; Juice WRLD, “Legends”; Dua Lipa, “Good In Bed” ve YBN Cordae, “Kung Fu.”

Live Loops

Mac’teki Live Loops sayesinde Logic kullanıcıları şimdi yeni serbest ve doğrusal olmayan yollarla müzik yapabilecekler. Loop’lar, örneklemeler ve kayıtlar yeni müzik ızgarasında düzenlenebilecek. Müzisyenler, bu ızgarada farklı aranjman fikirlerini çalarken aynı anda zaman çizelgesine kaydedebilecekler. Ardından, Logic’teki tüm profesyonel prodüksiyon özellikleri sayesinde müzik parçalarını daha da geliştirmek mümkün olacak.

Remix FX, Live Loops’u heyecan verici elektronik efekt koleksiyonuyla geliştiriyor. Elektronik efekler arasında Bitcrusher, filtre, gater ve yineleyici gibi tek tek parçaların veya tüm şarkı miksinin üzerinde gerçek zamanlı çalınabilen efektler yer alıyor. Her iki özellik de ücretsiz Logic Remote uygulaması aracılığıyla daha da güçlü hale geliyor. Logic Remote uygulaması, kullanıcıların Live Loops ve Remix FX üzerinde Multi-Touch kontrolü sağlayabilmek için iPhone veya iPad’lerini Mac’leri ile eşleştirmelerine olanak sağlıyor.

Sampler ve Quick Sampler

Sampler, sektörün popüler standardı EXS24 eklentisinin yeni neslini yepyeni modern bir tasarım ve kapsamı genişletilmiş ses şekillendirme denetimleriyle birlikte sunuyor ve geriye dönük tam uyumluluğu da korumaya devam ediyor. Yapımcılar Sampler ile karmaşık prodüksiyon görevlerini otomatik hale getiren zarif sürükle ve bırak iş akışlarını kullanarak çok örnekli sofistike enstrümanlar oluşturup bunları düzenleyebiliyorlar.

Vuruş oluşturma

Logic Pro X 10.5, hip-hop ve elektronik müzik prodüksiyonunda büyük öneme sahip orijinal vuruşlar oluşturmayı hızlı ve akıcı bir hale getirmek için birlikte uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmış yeni yaratıcı araçlardan oluşan bir koleksiyon sunuyor.

Logic’te yeni bir düzenleyici olan Step Sequencer, klasik elektronik bateri iş akışlarından ilham alan bir arayüz aracılığıyla davul vuruşları, bas tonları ve melodik parçalar programlamayı kolay ve eğlenceli hale getiriyor. Step Sequencer, modele dayalı müzik yapım stilini orijinal parçalar yaratmaya yönelik güçlü düzenleme araçlarıyla bir araya getiriyor. Böylece nota hızı, yineleme, geçit, atlama, oynatma yönü ve rastgele seçme gibi özellikler üzerinde ayrıntılı denetimler sunuyor.

Drum Synth, tamamen yazılım tarafından oluşturulmuş davul, trampet, tom ve perküsyon seslerini içeren geniş bir koleksiyon sunuyor. Müzisyenlerin en sevdikleri parçaları ayrıntılı bir şekilde düzenleyebilmelerine yardımcı olmak için her bir sese, özel ses şekillendirme denetimleri eşlik ediyor. Drum Synth sesleri, Elektronik Bateri Tasarımcısı’ndaki herhangi bir tablada kullanılabiliyor ve yaratıcı ses tasarımı seçenekleri sağlamak için bu tablalarda örneklemelerle birleştirilebiliyor.

Logic’te elektronik bateri setleri oluşturmaya yarayan Elektronik Bateri Tasarımcısı aracı, yeni sampling ve vuruş programlama iş akışlarıyla entegre olacak şekilde geliştirildi. Her bir bateri tablası yeni Quick Sampler ve Drum Synth eklentilerini barındırabiliyor. Böylece bir bateri seti içindeki bağımsız sesleri düzenlemek ve şekillendirmek çok daha kolay hale geliyor. Setler oluşturulduktan sonra gerçek zamanlı olarak çalmak veya Step Sequencer ile programlamak mümkün oluyor.

Logic remote

Ücretsiz bir yardımcı uygulama olan Logic Remote, kullanıcıların bir iPhone veya iPad’i Mac bilgisayarlarıyla eşleştirerek Logic özelliklerini ve enstrümanları Multi-Touch hareketleri aracılığıyla kontrol edebilmelerini ve çalabilmelerini sağlıyor. Logic Remote da büyük bir güncellemeyle Live Loops’ta ses tetiklemeye, loop’lara göz atmaya, loop eklemeye ve bir oturuma Remix FX uygulamaya olanak sağlayacak.

Mac için yüksek performansa göre optimize edildi

Logic Pro X, en yeni Mac donanımından ve macOS’un yazılım gücünden yararlanacak şekilde optimize edildi. Böylece binlerce parça ve yüzlerce gerçek zamanlı eklenti içeren en zorlu projelerde çalışırken bile olağanüstü performans sunuyor.

Fiyatlar ve bulunabilirlik

Logic Pro X 10.5 bugün tüm mevcut kullanıcılara ücretsiz güncelleme olarak sunuluyor. Yeni müşteriler ise Mac App Store’dan 1349,99 TL karşılığında satın alabilirler. Logic Remote 1.4 de bugünden itibaren App Store’dan indirilebilecek. Müşteriler Logic Pro X’in ücretsiz deneme sürümü için kaydolabilirler.