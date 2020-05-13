Samsung’un yeni dijital dergi uygulaması SMAG yayında!

Samsung yeni uygulaması SMAG ile dergi okuma deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyarak dijital yayıncılıkta yeni bir çığır açıyor. Birçok yerli ve yabancı seçkin dergiyi kişiselleştirilmiş bir kullanım kolaylığı ile cebinize getiren SMAG’i tam 90 gün boyunca ücretsiz kullanabilir, evlerinizde kaldığınız bu pandemi günlerinde zamanınızı birbirinden çarpıcı ve keyifli içerikler okuyarak değerlendirebilirsiniz.

Dergi okuma kültürünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak yepyeni bir dergi okuma anlayışı için kolları sıvayan Samsung, SMAG dergi uygulaması ile birçok yerli ve yabancı seçkin dergiyi cebinize getiriyor. İlgi alanlarınıza ve modunuza göre önerilerde bulunan ve hayatın her alanından keyifli içerikler sunan SMAG, dergi okuma deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyarak dijital yayıncılıkta yeni bir çığır açıyor.

Yerli ve yabancı seçkin dergiler cebinizde

Samsung’un SMAG dergi uygulaması ile National Geographic, Fortune, Marie Claire, Popular Science, Atlas, Burda, AutoShow gibi birçok yerli ve yabancı seçkin derginin birbirinden çarpıcı ve keyifli içerikleri cebinize geliyor. Dünya çapında yerli ve yabancı birçok dergiyi bünyesinde barındıran SMAG, dijital dünyanın sağladığı kolaylıkları da en iyi şekilde yansıtıyor ve kullanıcılarına keyifli bir dijital okuma deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Kişiselleştirilmiş bir dergi deneyimi

Dergi okumanın keyfini SMAG ile yeniden keşfedebilirsiniz. Dergi okuma deneyimini çağın yenilikleriyle birleştirerek kişiselleştirilmiş bir hizmet sunan SMAG, modunuza ve ilgi alanlarınıza uygun dergilere kolayca ulaşmanızı sağlayıp ana sayfanızı bu doğrultuda kişiselleştirmenizi olanaklı hale getiriyor.

Nerede olursanız olun, dünyanın nabzını tutun

İçinde bulunduğumuz bu çağ, ilgi çekici ve keyif verici olanı birbirimizle paylaşma çağı olarak biliniyor. SMAG arşivinden beğendiğiniz yayınları cihazınıza indirebiliyor ve internet erişimine ihtiyaç duymadan dilediğiniz yerde okumaya devam edebiliyorsunuz. Dergilerden beğendiğiniz bölümleri kırpma aracıyla keserek arşivleyebiliyor, aynı zamanda tek adımda arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.

Keşfet ve dünyanı değiştir

SMAG’de gündemi takip etmenin birden fazla yolu da var. Manşetler ve hikâyeler ile birbirinden farklı kategorilerde ilgi çekici konuları keşfederken editörlerin özenle hazırladığı içerikler ile bu keşfi daha da derinleştirebiliyorsunuz. Günlük hayata dair tüyolar alabiliyor, gündem hakkında bilgilerinizi tazeleyebiliyor ya da uzun zamandır merak ettiğiniz bir derginin içeriklerine göz atabiliyorsunuz. Hemen her alanda keşfedeceğiniz kaliteli yayınlar, adeta dünyaya farklı gözlerle bakmanızı sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra çok sayıda derginin eski sayılarına da erişerek geçmişte yayınlanan içerikleri de okuyabiliyorsunuz.

SMAG ile #evdeberaberiz

Samsung, içinde bulunduğumuz bu pandemi günlerinde #evdeberaberiz çağrısında bulunarak SMAG’i tam 90 gün boyunca ücretsiz erişime açmış bulunuyor. Ayrıca ücretsiz kullanım sona erdiğinde dilerseniz herhangi bir taahhüt vermeden aylık 19,90 TL karşılığında üyeliğinizi devam ettirebiliyor, istediğiniz zaman kolayca iptal edebiliyorsunuz.

SMAG uygulamasını Galaxy Store veya Google Play Store üzerinden hemen indirebilirsiniz.