LoL 2022 Dünya Şampiyonası tarihleri ve yerleştirmeleri açıklandı

29 Eylül'de başlayacak olan League of Legends Dünya Şampiyonası'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mexico City, Toronto, Chase Center, New York ve San Francisco'da düzenlenecek olan şampiyonanın tarihleri ve yerleştirmeleri açıklandı.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 22 Temmuz 2022
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2022 Dünya Şampiyonası, 29 Eylül’de Meksiko’da başlayacak ve 5 Kasım’da San Francisco’da sona erecek. Program şu şekilde:

  • Ön Elemeler: 29 Eylül-4 Ekim, Arena Esports Stadium, Artz Pedregal, Meksiko/Meksika.
  • Grup Aşaması: 7-10 Ekim ve 13-16 Ekim, Hulu Theater, Madison Square Garden, New York/ABD.
  • Çeyrek Finaller: 20-23 Ekim, Hulu Theater, Madison Square Garden, New York/ABD.
  • Yarı Finaller: 29-30 Ekim, State Farm Arena, Atlanta, Georgia/ABD.
  • Final: 5 Kasım, Chase Center, San Francisco, Kaliforniya/ABD.

Dünya Şampiyonası’na dünyanın dört bir yanından gelen 24 takım katılacak. Ne yazık ki LCL, 2022 Dünya Şampiyonası’na bir temsilci gönderemeyecek. LCL’in yeri son iki yılda uluslararası etkinliklerde en yüksek performansı gösteren ancak halihazırda 4 takım yeri bulunmayan bölgeye, yani Avrupa’ya verilecek.

Yirmi dört katılımcının on ikisi ön eleme aşamasından başlayacak:

  • Çin (LPL) – 4. Sıra
  • Kore (LCK) – 4. Sıra
  • Avrupa (LEC) – 3. ve 4. Sıra
  • Kuzey Amerika (LCS) – 3. Sıra
  • Güneydoğu Asya (PCS) – 2. Sıra
  • Vietnam (VCS) – 2. Sıra
  • Brezilya (CBLOL) – 1. Sıra
  • Japonya (LJL) – 1. Sıra
  • Latin Amerika (LLA) – 1. Sıra
  • Okyanusya (LCO) – 1. Sıra
  • Türkiye (TCL) – 1. Sıra

Kalan on iki takım otomatik olarak grup aşamasına geçecek:

  • Çin (LPL) – 1. , 2. ve 3. Sıralar
  • Kore (LCK) – 1. , 2. ve 3. Sıralar
  • Avrupa (LEC) – 1. ve 2. Sıralar
  • Kuzey Amerika (LCS) – 1. ve 2. Sıralar
  • Güneydoğu Asya (PCS) – 1. Sıra
  • Vietnam (VCS) – 1. Sıra
Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 22 Temmuz 2022
1 dakika okuma süresi
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