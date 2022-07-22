LoL 2022 Dünya Şampiyonası tarihleri ve yerleştirmeleri açıklandı

2022 Dünya Şampiyonası, 29 Eylül’de Meksiko’da başlayacak ve 5 Kasım’da San Francisco’da sona erecek. Program şu şekilde:

Ön Elemeler: 29 Eylül-4 Ekim, Arena Esports Stadium, Artz Pedregal, Meksiko/Meksika.

Grup Aşaması: 7-10 Ekim ve 13-16 Ekim, Hulu Theater, Madison Square Garden, New York/ABD.

Çeyrek Finaller: 20-23 Ekim, Hulu Theater, Madison Square Garden, New York/ABD.

Yarı Finaller: 29-30 Ekim, State Farm Arena, Atlanta, Georgia/ABD.

Final: 5 Kasım, Chase Center, San Francisco, Kaliforniya/ABD.

Dünya Şampiyonası’na dünyanın dört bir yanından gelen 24 takım katılacak. Ne yazık ki LCL, 2022 Dünya Şampiyonası’na bir temsilci gönderemeyecek. LCL’in yeri son iki yılda uluslararası etkinliklerde en yüksek performansı gösteren ancak halihazırda 4 takım yeri bulunmayan bölgeye, yani Avrupa’ya verilecek.

Yirmi dört katılımcının on ikisi ön eleme aşamasından başlayacak:

Çin (LPL) – 4. Sıra

Kore (LCK) – 4. Sıra

Avrupa (LEC) – 3. ve 4. Sıra

Kuzey Amerika (LCS) – 3. Sıra

Güneydoğu Asya (PCS) – 2. Sıra

Vietnam (VCS) – 2. Sıra

Brezilya (CBLOL) – 1. Sıra

Japonya (LJL) – 1. Sıra

Latin Amerika (LLA) – 1. Sıra

Okyanusya (LCO) – 1. Sıra

Türkiye (TCL) – 1. Sıra

Kalan on iki takım otomatik olarak grup aşamasına geçecek: