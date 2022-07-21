Samsung ve Habitat Derneği’nin “Solve for Tomorrow” programında kazananlar açıklandı 

Samsung Electronics Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile düzenlenen “Solve For Tomorrow” programı bu yıl ilk kez düzenlendi. Tasarım odaklı, inovatif ve yenilikçi düşünmeyi, yaratıcı problem çözmeyi ve ekip çalışmasını teşvik eden program gençlerden yoğun bir ilgi gördü. Programa, 600’ün üzerinde öğrenci ve gönüllü öğretmen başvurdu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen program kapsamında dereceye girmeye hak kazanan gençlere gerçekleştirilen ödül töreninde ödülleri takdim edildi. Bu yıl toplamda 26 ayrı ilden 132 takımın projesiyle başvurduğu yarışmanın final etabında, 8 farklı şehirden 10 takım ve toplamda 37 öğrenci katıldı. Gençlerin ‘İklim Krizi’ (Karbon Emisyonun Azaltılması), ‘Sürdürülebilir Atık Yönetimi’ (Geri Dönüşüm), ‘Yenilebilir Enerji’ ve ‘Akıllı Şehir Uygulamaları’ alanlarında problemleri ve çözümleri alanında uzman jürilere anlattığı yarışmanın kazananları da belli oldu.

Yarışmada bu yıl, birinciliği atık nar kabuklarından üretmeyi planladıkları biyoçözünür yara bandı projesiyle Gün Kardeşler Takımı alırken, ikinciliği şebeke sisteminde meydana gelen sızıntılara müdahale etmek için geliştirdikleri şebeke sızıntı takip sistemi projesiyle Lance Takımı, üçüncülüğü ise çamaşır makinesinin tükettiği enerjiyi geri kazanmayı sağlayan projeleriyle Yeşil Gezegen Takımı aldı.

Geleceğin liderleri ve dönüşüme öncülük edecek gençler yetişiyor

Samsung, küresel vizyonu kapsamında “Yarın için Hep Birlikte” diyerek değişime ve yeniliğe öncülük etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, gençlerin toplumsal değişime öncülük etmesine ve daha iyi bir dünya inşa etmelerine destek olarak geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalışmalar yürütüyor. Global çapta 10 yılı aşkın süredir uygulanan bu yıl da Habitat Derneği iş birliği ile Türkiye’de uygulanmaya başlayan “Solve for Tomorrow” programının bir parçası olan organizasyon gençleri tasarım odaklı düşünmeye, öğrenmeye ve üretmeye teşvik ediyor. Yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek, bilimi sevdirmek, hayal güçlerini geliştirmek, yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı olmak, yeteneklerini görmelerini sağlamak, onları cesaretlendirmek, mesleki seçimlerinde ufuk açmak ve çözüm odaklı bireyler yetiştirebilmek gibi amaçlarla benzersiz bir öğrenme fırsatı sunuyor.

Program kapsamında başarılı olan gençlere ödülleri takdim edildi

Bu yıl programın jüri üyeleri arasında Birleşmiş Milletler Koordinasyon Uzmanı Halide Çaylan, BAUSTEM Kıdemli Araştırma Direktörü Dr. Defne Yabaş, Habitat Derneği Genel Sekteter Yardımcısı İsmail Metin, Yuvam Dünyam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgül Öztürk, İklim Habercisi Görkem Gömeç’in yanı sıra Samsung Electronics Türkiye Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi Lideri Sibel Hür yer aldı. Yarışmada birincilik ödülü olarak 10.000 TL, ikincilik ödülü olarak 7.500 TL ve üçüncülük ödülü olarak da 5.000 TL değerinde Samsung Online Mağaza’da kullanılabilecek hediye çekleri öğrencilere verildi.

“Solve for Tomorrow, önümüzdeki dönem de birçok başarı hikayesine sahne olacak”

Solve for Tomorrow yarışması ve final hakkında konuşan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Habitat Derneği olarak çocuklarımızın erken dönemde dijital dönüşüme entegre olabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Çocuklarımızın bir yandan dijital yetkinliklerini geliştirirken bir diğer yandan edindikleri bu dijital yetkinliklerle dünyamızın sorunlarından bazıları olan iklim krizi, yenilenebilir enerji, akıllı şehir uygulamaları hakkında çözümler üretiyor olmaları Solve for Tomorrow ( Yarın İçin Çözümler) yarışmanın önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu aşamaya kadar gelen 10 takıma ve başvuru yapıp önceki aşamalarda bulunan, geleceği şekillendirmek için çabalayan tüm çocuklarımızı canı gönülden kutluyor ve dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz. Toplumun ve Dünya’nın sorunlarına çözüm arayan gençlerin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz Solve for Tomorrow yarışmasının önümüzdeki dönemde yine birçok başarı hikayesine ve önemli projelerin ortaya çıkışına sahne olacak” ifadelerini kullandı.

“Gençlere daha iyi bir gelecek yaratmak umuduyla üzerimize düşeni yapıyoruz”

Samsung Electronics Türkiye CMO’su Ömer Barış Gökpınar ise, programla ilgili olarak şunları söyledi: “Samsung olarak, gençlere daha iyi bir gelecek yaratmak umuduyla üzerimize düşen görevi gerçekleştiriyoruz. Solve for Tomorrow programını da dünyaya karşı verdiğimiz bu sözü gerçekleştirme adına hayata geçirdik. Geleceği yeniden şekillendireceklerin, yaratıcı düşünen, inovatif çözümler üreten ve teknolojiyi iyi kullanan gençler olacağını biliyoruz. İnovasyon ve teknoloji konusunda dünyada liderlik yapan bir şirket olarak, dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Türkiye’nin de dijital dönüşüm sürecini destekliyoruz ve Türk gençlerin potansiyellerine inanıyoruz. Bu vesile ile programın yönetiminde bize destek veren değerli iş ortağımız Habitat ekibine tüm mentörlerimize ve jürimize verdikleri destek adına da çok teşekkür ediyorum.”