Samsung ve Habitat Derneği'nin "Solve for Tomorrow" programında kazananlar açıklandı

Samsung ve Habitat Derneği’nin “Solve for Tomorrow” programında kazananlar açıklandı Samsung’un global çapta düzenlediği “Solve for Tomorrow” programı, Türkiye’de Habitat Derneği iş birliğiyle ilk kez düzenlendi. Türkiye’nin her köşesinden gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın bu yılki final etabı gerçekleştirildi ve kazananları belli oldu. Yarışmada bu yıl, birinciliği Gün Kardeşler Takımı alırken, ikinciliği Lance Takımı, üçüncülüğü ise Yeşil Gezegen Takımı aldı.