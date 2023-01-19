Martı’dan İBB görüşmelerine ilişkin açıklama

Türkiye’nin önde gelen ulaşım platformlarından Martı, İBB görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Martıların kent yaşamına adaptasyonunu en üst seviyeye taşımak adına, yetkili kurum olan İBB yöneticileriyle uzun süredir devam etmekte olan görüşmelerimizin çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu bağlamda İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan’la 2 aydır planladığımız projeyi erken açıklama kararı aldık.

İstanbul’da ulaşımın vazgeçilmez unsuru haline gelmiş olan ve trafik başta olmak üzere pek çok soruna çözüm üreten Martıların, kent hayatına adaptasyonu Karayolları Trafik Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından Türkiye’nin tamamı için belirlenmiştir.

Scooter’lar doğası gereği ve kanunlara göre, işgaliyesini belediyeye ödemek kaydıyla serbest dolaşım hakkına sahiptir ve belediyeler tarafından resmi olarak kapatılmamış tüm alanlara özgürce park edebilir.”

Uzlaşmaya varılan kararlar netleşti

İBB ile yapılan görüşmeler sonucunda Martı şu çalışmaları yapacağını açıkladı: