Hepsiburada’nın Efsane Gençlik Tasarımlarını Yapay Zeka Üretti

Türkiye’nin Hepsiburadası, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği, 15-25 yaş arası gençlere avantajlar sunan “Efsane Gençlik” için yapay zekaya tasarımlar ürettirdi. E-ticaret sektöründe ilk olma özelliğine sahip bu çalışmanın tüm süreçleri Hepsiburada’nın pazarlama ekibi tarafından hayata geçirildi.

Yapımı haftalar sürebilecek illüstrasyon çalışmaları, Hepsiburada ekibinin çalışmaları ve yapay zeka teknolojisi sayesinde birkaç saat içinde hazırlandı. Gençlerin tasarım algısına ve beğenisine hitap edebilecek bir tarzda geliştirilen tasarımlar, bağımsız yapay zeka laboratuvarı “MidJourney” kullanılarak elde edildi.

“Gençlerin Dilinden Yapay Zeka Anlar”

Yapay zeka algoritmasıyla üretilen tasarımlarda “Efsane Gençlik” tanıtılıyor. 15-25 yaş arasında olup TCKN’sini doğrulayan gençlere özel sunulan avantajlara linkten ulaşılabiliyor.