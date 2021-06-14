MetLife ile Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın düzenlediği ‘JA StartUp Türkiye’ projesinin kazananları belli oldu

Öğrenciler tarafından kentsel, tarımsal ve endüstriyel biyoatıkları petrokimyasal ürünlere alternatif olan yeni nesil yüksek katma değerli ve sürdürülebilir yapısal kimyasallara dönüştürerek temiz teknoloji sistemleri tasarlama amacıyla kurulan LL Material Factory isimli startup, 2021 European Enterprise Challenge’da Türkiye’yi temsil edecek.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, özellikle çocukların ve gençlerin gelişimlerine odaklanan projelere yaptığı katkılarla öne çıkan MetLife Türkiye; MetLife Vakfı’nın finansal desteğiyle ve MetLife gönüllüleri ile EMEA bölgesinde uzun yıllardır uyguladığı ‘LifeChanger’ projesini Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın ‘JA StartUp Türkiye’ programı bir adım öteye taşıdı.

14 haftalık bir program süresince katılımcı öğrencilere fikirden iş modeli geliştirmeye, temel finans eğitiminden prototip oluşturmaya kadar girişimcilik ile ilgili birçok adımda eğitim, atölye çalışması ve mentorluk destekleri sağlanırken, bu adımları başarıyla geçen e-mamakonum, Mumurgan ve LL Material Factory JA StartUp Türkiye’nin kazananları olurken, MetLife Özel Ödülü’nün sahibi ise KarTech oldu.

Junior Achievement tarafından Avrupa’da 18 yıldır gerçekleştirilen ve 20 ülkeden toplam 115 bin üniversite öğrencisinin dâhil olduğu JA StartUp programı; Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından MetLife gönüllülerinin katkıları ve MetLife Vakfı’nın desteğiyle Türkiye’de ilk kez bu yıl şubat ayında başlatıldı. Program kapsamında, girişimci olmak isteyen 19-30 yaşındaki üniversite öğrencisi gençlere yönelik 14 haftalık bir program, 22 MetLife gönüllü mentorunun tecrübe ve bilgi paylaşımlarıyla da tamamlandı ve seçilen 24 finalist startup JA StartUp 2021 Türkiye Finali’nde yer aldı.

Birinci seçilen startup LL Material Factory, bu yıl ilk defa organize edilen “Gen-E 2021: European Entrepreneurship Festival” kapsamında “European Enterprise Challenge 2021”de Türkiye’yi temsil edecek. Programa dahil olan startuplar; maddi ve özel ödüllere, ulusal ve uluslararası geniş bir ağa dahil olma ve startuplarını geliştirme imkanlarına sahip olacak.

Ödül töreninde konuşma yapan MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven: “MetLife gönüllülerinin katılımıyla kapsamlı bir mentorluk sürecinden sonra JA StartUp Türkiye’yi kazanan startup’ları tebrik ediyorum. Ödül alsın-almasın; yaratıcı fikirleri, özgüvenleri ve cesaretleri ile bu heyecanlı yolculukta yer alarak Türkiye’nin çok daha güçlü yarınlarının güvencesi olduklarını şimdiden kanıtlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Örenise “MetLife Türkiye’nin destekleri ve gençlerin başarılarına ve potansiyellerine olan inançları ile 2014 yılından bugüne kadar ilkokuldan liseye kadar birçok çocuğumuza ve gencimize erişim imkânı bulduk. Bugün de birlikte ülkemize gençlerin gücü ile katma değer yaratacak girişimleri kazandırmak için çalışıyoruz. Ülkemiz için bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu heyecanlı süreçte gençlerimize mentorluk yapan tüm MetLife gönüllülerine ve MetLife Türkiye’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.