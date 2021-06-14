Cisco, Webex İnovasyonlarını Tanıttı

Yeni bir görünüş ve kullanımla tamamen yenilenen Cisco görüntülü arama sistemi Webex Suite, iş birliğini ayrı ayrı sunan çözümlerden yüzde 40 daha düşük maliyet getiriyor. Slido’nun dinleyicinin ilgisini canlı tutmaya yönelik özelliklerinin ve yakın zamanda Socio’nun hibrid etkinlik yönetim araçlarının bir araya getirilmesi ile her türlü fiziksel, sanal ve hibrid etkinlik için en kapsamlı etkinlik platformunu sağlıyor.

DÜNYA hibrid çalışma tarzına geçerken şirketler esnek, destekleyici ve kapsayıcı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaca karşılık Cisco, kapsayıcı hibrid çalışma ve etkinliklere temel oluşturan inovasyonlarla herkes için benzersiz seviyede esneklik ve kişiselleştirme sunan yepyeni Webex Suite’i tanıttı. Gelecekte toplantıların yüzde 98’inde en az bir uzaktan katılımcı olacağı öngörülürken, (uzaktan ve doğrudan etkileşimleri harmanlayan) bu karışık çalışma biçimi, iş kültürü, etkinliklere katılım ve dijital çalışma alanı çözümleri üzerinde uzun süreli etkilere önayak oluyor. Bu da hibrid etkinliklerin ve hibrid iş gücünün gereksinimlerini yeniden ele almak için geleneksel konferans sistemlerinin ötesinde daha geniş kapsamlı yatırımların yapılmasını gerekli kılıyor. Yeterince iyi olmanın yeterli olmadığı bu yeni çalışma kültüründe şirketlerin pandemiden önceki ve pandemi dönemindeki iş yapış biçimleri büyük ölçüde farklı olacak.

Cisco’nun iş birliği çalışmalarının müşterileri için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Reem Asaad şunları söyledi: “Ekibimizin eklediği tüm entegrasyonlarla geçtiğimiz eylül ayından bu yana 800 yeni özellik ve cihazla piyasada mevcut en kapsamlı toplantı, arama, mesajlaşma ve etkinlik yönetimi çözümüyle hibrid çalışmanın geleceğine güç veriyoruz.”

Yeni yüzüyle Webex’in sağladığı gelişmelerin bazıları şöyle: