Yerli yazılım meydaneticaret.com hizmete açıldı

10 yılı aşkın tecrübesi ile müşterilerini e-ticaret alanında güçlendirmeye yardımcı olan Meydan Bilişim’in yenilikçi projesi yerli yazılım firması meydaneticaret.com hizmete açıldı. E-ticaret paketleri, özel tasarım, entegrasyon çözümleri ve müşteri hizmetleri olmak üzere 4 alanda hizmet veren meydaneticaret.com, iş dünyasının beklentilerine uyum sağlayan ve kurumsal gelişim ihtiyaçlarına özel çözümler için danışmanlık hizmeti sunuyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte yazılım konusunda yeni projeler üreterek, firmaların geleceğine değer katmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Meydan Bilişim’in hayata geçirdiği meydaneticaret.com projesi, hizmete açıldı. Kullanıcı dostu ve yüzde 100 SEO optimizasyon desteği ile tasarlanan meydaneticaret.com, hayal edilebilen tüm tasarım seçeneklerine ve iş modeline göre şekillenebilen yönetim paneli ile Avrupa, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyeti ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

Tasarım seçeneklerine ve iş modeline göre şekillenebilen yönetim paneli

Meydaneticaret.com’un güçlü altyapısı, 10 yılı aşkın tecrübesi ve 40’tan fazla uzman personeli ile müşterilerinin e-ticaret alanındaki rekabetlerini güçlendirmeye yardım ettiğini vurgulayan Meydaneticaret Kurucusu Şerif Temizkan, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:“ Meydaneticaret.com hayal edilebilen tüm tasarım seçeneklerine ve iş modeline göre şekillenebilen bir yönetim paneline sahip. Yönetici panelinde kolay yönetilebilir işletme araçlarıyla birlikte müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel modülleri entegre ederek çok daha güçlü bir yapıyı oluşturuyoruz.”

Esnek altyapısı ile hayal edilen e-ticaret sitesine ulaşım imkânı

Meydaneticaret.com olarak e-ticaret paketleri, özel tasarım, entegrasyon çözümleri ve müşteri hizmetleri alanında hizmet verdiklerini kaydeden Şerif Temizkan sözlerini şöyle sürdürdü: “E-ticaret sitesi aracılığı ile internet üzerinden alışveriş yapmak tüketicilerin zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor. E-ticaret sitelerinin 7/24 hizmet veriyor olması ve herhangi bir kapanma durumunun olmaması, firmalara ve tüketicilere büyük faydalar sağlıyor. Esnek e-ticaret altyapımız ile dileyen herkes zaman kaybetmeden hayal edebileceği tüm tasarım seçeneklerine ve iş modeline göre şekillenebilen e-ticaret sitesine ve yönetim paneline sahip olabiliyor.”

“Markamızın uluslararası ayağı olacak”

Meydaneticaret.com olarak, ilk hedeflerinin müşterilerinin doğru altyapı hizmeti almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Şerif Temizkan, “Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin işini daha da kolaylaştıracak ve mevcut talebin artırılmasını sağlayacak tam entegrasyon (tüm hizmet sağlayıcılar ile kargo, pazaryeri, ERP, crm), artırılmış gerçeklik, dijital pazarlama, mobil uygulama ve SEO başta olmak üzere birçok hizmeti tüm müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. Meydaneticaret.com markamızın uluslararası ayağı olacak. Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri ülkeleri yurt dışı hedeflerimiz arasında yer alıyor.”