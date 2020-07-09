Micro Focus, Türkiye’nin önde gelen siber güvenlik şirketi Atar Labs’ı satın aldı

Micro Focus, Güvenlik Operasyon Ekipleri için kapsamlı Güvenlik Yönetimi, Otomasyonu ve Müdahale (SOAR) Platformu geliştiren ATAR Labs’ı bünyesine katarak siber güvenlik sektöründeki pozisyonunu daha güçlü bir hale getiriyor

Micro Focus, dün yaptığı bir açıklamayla Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Atar Labs’ı satın aldığını duyurdu. ATAR Labs’ın siber güvenlik pazarındaki olağanüstü başarısını temsil eden bu satın almanın bir parçası olarak Micro Focus, şirketin çözümlerini kendi kapsamlı siber güvenlik çözümleri portföyüne ekliyor. ATAR Labs’ın gelişmiş güvenlik çözümü, tekrarlanan etkinliklerin otomatik hale getirilmesini, güvenlik analizi verimliliğinin artmasını ve SLA, iş yükü ve yatırımın geri dönüşü analizi dahil olmak üzere kapsamlı Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) analizi sağlayan temel yetenekleri beraberinde getiriyor. Bu satın almayla birlikte Güvenlik Yönetimi, Otomasyonu ve Müdahalesini (SOAR) mevcut ArcSight tehdit tespit yetenekleriyle bir araya getiren Micro Focus, müşterilerine tepki ve müdahale etkinliklerini otomatikleştiren, tehditlere maruz kalma süresini azaltan ve SecOps ekiplerinin verimliliğini artıran entegre seçenekler sunacak.

Türkiye açısından siber güvenlik alanında bir ilk olan bu anlaşma, Türkiye’deki yazılım ve ürün geliştirme pazarını daha da geliştirecek çeşitli fırsatları da beraberinde getirecek. Micro Focus, küresel ayak izinin bir parçası olarak Türkiye’deki araştırma ve geliştirme laboratuvarının faaliyetlerini devam ettirecek.

Atar Labs CEO’su Burak Dayıoğlu, “Kendini teknoloji üretmeye adamış ekibimiz ve tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz yenilikçi güvenlik çözümlerimizle kısa süre içinde büyük başarılara ve ilklere imza atarak hem Türkiye’de hem de dünyada kendimizi kanıtladık ve ülkemize büyük bir değer kazandırdık. Micro Focus’un yaptığımız çalışmaları anlaması ve ATAR Labs’a yatırım yaparak kapsamlı güvenlik portföyüne eklemesinden büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu, müşterilerimize çok daha fazla değer sunabilmemize olanak tanıyacak” dedi.

ATAR Labs satın almasını tamamlamaktan çok büyük heyecan duyduklarını belirten Micro Focus Türkiye Genel Müdürü Deniz Kırca da şunları söyledi: “Micro Focus CEO’muz Stephen Murdoch’ın geçtiğimiz yıl Türkiye ziyaretinde İstanbul ve Ankara’da yaptığı üst düzey görüşmelerin bu yatırıma olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye’yi bölgesel ölçekte teknolojinin önemli bir kesişim noktası olarak görüyoruz ve ATAR Labs’ın bölgedeki güvenlik inovasyonunda büyük rolü olduğuna inanıyoruz. ATAR Labs’ın SOAR teknolojisinin gücü, Micro Focus ArcSight’ın tehdit tespiti özellikleriyle birleşerek müşterilerimize tepki ve müdahale etkinliğini yönetmek ve otomatikleştirmek için entegre bir seçenek sunacak. Bu tehditlere maruz kalma süresini azaltırken SecOps ekibinin etkinliğini artıracak.

Satın alma sürecinde Atar Labs’ın finansal danışmanlığını ise Core Finance yürüttü.

Ödüllü SOAR Platformu: ATAR Labs

2017 yılında Bilkent Cyberpark’ta kurulan ATAR Labs, Diffusion Capital Partners’tan aldığı 2,5 milyon Euro tohum yatırımıyla Türkiye’nin ilk ve tek siber güvenlik operasyon merkezi yazılımını geliştirdi. Güvenlik Yönetim Otomasyon ve Müdahale Robotu ATAR, güvenlik operasyon merkezlerine ihtiyaçları olan hız ve çevikliği kazandırıyor. Güvenlik operasyonlarında sık tekrar eden işleri otomatik hale getiren ATAR sayesinde, operasyon merkezlerindeki uzmanlar otomasyonla birlikte çalışıyor. Böylece siber güvenlik operasyon verimliliği maksimum düzeye ulaşıyor.

ATAR, 2018 yılında kendi alanlarında ezber bozan inovasyonlar gerçekleştiren girişimlerin seçildiği Red Herring Top 100 Global listesine girdi. ATAR ayrıca, Cyber Defense Magazine tarafından verilen Cyber Defense Global Awards ödüllerinde ‘Son Teknoloji SOAR’ ödülüne layık görüldü.