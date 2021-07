Teleperformance Türkiye güçlü işveren kimliğini bir yılda dördüncü kez tescilledi

Kurum kültürü konusunda global bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü’nün “2021’in En İyi Çokuluslu Şirketleri” listesine Türkiye’de sektöründen giren tek şirket olmayı başaran Teleperformance, çalışan bağlılığı, güçlü işveren markası ve finansal başarısıyla öne çıktı.

Dünyanın lider müşteri ve deneyim yönetimi süreçleri dışkaynak hizmet sağlayıcı markası Teleperformance, Great Place to Work Enstitüsü’nün “2021’in En İyi Çokuluslu Şirketleri” listesine Türkiye’de sektöründen giren tek şirket olmayı başardı. Bu ödülle birlikte bir yıl içinde dördüncü kez çalışanları tarafından Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında olduğunu tescilledi.

Teleperformance Türkiye, Şubat 2021’de Great Place to Work Enstitüsü’nün ‘Yüksek güven kültürüne sahip, harika iş yeri’ kriterlerini sağlayarak ‘Great Place to Work’ sertifikasını aldı. Teleperfromance Türkiye, Enstitünün, 2021 Mart ayında Great Place to Work sertifikalı şirketler arasından belirlediği Best Workplaces (En İyi İşverenler) listesinde de yerini almıştı.

Aynı dönemde dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in ‘Kincentric Best Employers 2021’ araştırmasında da çalışanlarının değerlendirmesi ile oluşan bağlılık skoru ile de ‘En İyi İşveren’ unvanını elde etti.

Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “Bir yıl içinde aldığımız bu dördüncü ödül, Teleperformance olarak bize büyük gurur verdi. Bir numaralı işveren tahahhüdümüz çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın en çok tercih ettiği marka olmak. Gücümüzü teknolojimizden alarak, insanlarla insanlar için değer yaratmak felsefesiyle hareket ediyoruz. Bugün 6.500’den fazla çalışanımızla 16 pazarda ve 12 dilde 100’den fazla markaya hizmet sunuyoruz. Bu çok uluslu yapıda çalışmalarımızı sürdürürken işimizin kilit noktasının ‘Duygusal bağlılık yaratmak’, ‘Etkili ve güçlü liderler ile çalışmak’ ve ‘Tek bir amaca/hedefe koşmak’ olduğuna inanıyoruz. Etkin ve açık iletişimin önemine inanan bir şirket olarak, işimizin gizli kahramanları olan çalışanlarımızı yöneticilerimizle bir araya getirecek ve çalışanlarımızın tüm soru ve önerilerini direkt olarak üst yönetim ile paylaşabileceği iletişim platformları oluşturuyoruz. İçinde bulunduğumuz süreci de yine çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda yönetmek için iletişime aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Çalışan güveni ve kurum kültürü değerlendiriliyor

Great Place to Work’ün “2021 En İyi Çokuluslu Şirketler Listesi ödülleri”’ne “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021” sürecine katılan ve aynı zamanda global olan şirketler tarafından başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapan şirketler, çalışanları tarafından güvenilirlik, saygı, hakkaniyet,

gurur ve takım ruhu konularında analiz ediliyor. Katılımcı yönetim, etik, çalışma ortamı ve adil davranma başta olmak üzere toplam 24 farklı kriter, değerlendirmelerde önemli bir yer tutuyor. Bu listeye girebilmek için şirketlerin, çalışanlarının kurum kültürüne dair algılarının ölçüldüğü güven endeksinde geçerli skor almaları gerekiyor. Şirket uygulamalarının tamamının değerlendirildiği kurum kültürü analizini de geçen şirketler en iyiler arasında yerini alıyor.