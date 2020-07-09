En iyi ses ve en iyi sessizlik HUAWEI FreeBuds 3i’de buluştu

En iyi ses ve en iyi sessizlik HUAWEI FreeBuds 3i’de buluştu

Kulaklık kullanmak, çoğu kişinin günlük vazgeçilmezleri arasında. Gerçek kablosuz kulaklıklar, sürüş, egzersiz, spor, ev işi gibi her türlü şeyi yapmak için ellerimizi serbest bırakmamıza izin verdiği ve kullanıcılara birçok açıdan büyük kolaylık sağladığı için oldukça popüler.

Teknoloji ilerledikçe, kulaklıklar iyice küçüldü ve şık bir tasarımla birleştirilerek aynı zamanda bir moda öğesi haline geldi. Huawei kısa bir süre önce HUAWEI FreeBuds 3 Gerçek Kablosuz Stereo kulaklık serisinin yeni bir üyesini tanıttı. Yeni bir işlevsellik düzeyi sunan FreeBuds 3i kulaklıklar, olağanüstü gürültü engelleme sunuyorlar.

Sessizliğin içinde sesi yaşamak

Müzik dinlerken HUAWEI FreeBuds 3i, 10 mm büyük dinamik sürücü ile optimum ses kalitesi sağlıyor. 32db’ye kadar aktif gürültü engelleme ile birlikte kullanıcılar, bulundukları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun, (metro, otobüs, tren istasyonu veya havaalanı gibi), sürükleyici bir müzik deneyiminin keyfini çıkarabilirler.

Gençler için mobil oyunlar önemli bir eğlence yöntemi. PUBG gibi oyunları oynarken düşmanın nerede olduğunu bilmek için ayak sesi gibi ses efektlerini dikkatlice takip etmek gerekir. HUAWEI FreeBuds 3i ile kullanıcılar, sadece gerçekçi ses efektlerinin tadını çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda düşmanlarını takip etmelerine yardımcı olabilecek geri bildirimi de kaçırmazlar.

Kısa videolar, dizi veya filmler izlerken hiç kimse metronun sesinden veya yanındaki kişilerin sohbetlerinden rahatsız olmak istemez. Kullanıcılara eğlenceli bir video izleme deneyimi sağlamak için Huawei’nin profesyonel mühendisleri, diyalogların net bir şekilde seslendirilmesini sağlamak için farklı senaryolarda gürültü engelleme özelliğini iyileştirmek için bir optimizasyon algoritması geliştirdiler.

Telefonda her an net ve anlaşılır konuşmak

Temel bilgilere geri dönersek, telefon görüşmesi yapmak kulaklıkların temel işlevidir. Genellikle akıllı telefonla bir aksesuar olarak gelen kablolu kulaklıklarla karşılaştırıldığında, TWS kulaklıkların harici bir mikrofonu yoktur, tüm bileşenlerin kompakt kulaklık gövdesinin içine yerleştirilmesi gerekir ki, bu durum da TWS kulaklıkların sorunsuz arama kalitesi sağlamasını zorlaştırır.

Kullanıcının sesinin doğru bir şekilde alınmasını sağlamak için HUAWEI FreeBuds 3i, sesi yönlendirmek ve çevresel sesleri iptal etmek için ışın şekillendirme teknolojisini kullanan iki adet dışa bakan mikrofona sahip. Optimize edilmiş arama kalitesi sağlamak için östaki borusundan iletilen sesi alan içe dönük üçüncü bir mikrofonu daha var. Gövde tasarımı, mikrofonun seslerini doğru bir şekilde alması için kullanıcının ağızlarına daha yakın olmasına izin veriyor.

İç mekanda kişisel zaman yaratmak

İç mekan antrenmanları, içinde bulunduğumuz mevcut durumdan dolayı yeni bir trend haline geldi. HUAWEI FreeBuds 3i, antrenman sırasında daha kişisel bir zaman yaratabilir. Müthiş aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde kullanıcılar, antrenmanlarına odaklanmak için kendilerini çevreden soyutlayabilirler.

Yoga / pilates gibi egzersizleri yapmak ekstra odaklanma gerektirir; ancak evde birçok dikkat dağıtıcı etken olabilir. Örneğin evde televizyon izleyen biri olabilir ya da komşunuzda tadilat olabilir.

HUAWEI FreeBuds 3i ile kullanıcılar, yoga / pilates gibi eğitici videoları seyrederken ortamdan gelen gürültüden rahatsız olmadan egzersizlerini yapabilirler.

HUAWEI AI Life uygulaması üzerinden kişiye özel ayarlanabilir aktif gürültü engelleme fonksiyonu da rakiplerinden ayrışan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Böylece istemediğiniz frekanslardaki sesleri engelleyip, istediklerinizi duymaya devam edebilirsiniz. AI Life uygulaması FreeBuds 3i’nin yazılım güncellemelerini de otomatik gerçekleştiriyor.

FreeBuds 3i, seramik beyazı rengi ve 799TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza’da kullanıcılarını bekliyor.