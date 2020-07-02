Micro Focus’un öncü yük ve performans testi ürünü Load Runner, Temmuz sonuna kadar ücretsiz

Micro Focus, kurumların BT sistemlerini önden test edebilmesini sağlayarak performansla ilgili hata riskini azaltan Load Runner’ı COVID-19 döneminde işletmelere destek olmak amacıyla Temmuz ayının sonuna kadar ücretsiz kullanıma açtı.

Günümüzde işletmelerin tüm departmanlarında etki sahibi olan ve operasyonlara esneklik, hız ve doğruluk kazandıran bilişim tabanlı servisler, kesinti halinde öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkartabiliyor. Bunu önlemek ise ürün ve hizmetlerin kullanıma sunulması öncesinde yapılacak yük ve performans testleriyle mümkün.

Micro Focus Load Runner, BT sistemlerinin önceden test edilebilmesini sağlayarak performansla ilgili hata riskini azaltıyor. Olumsuz durumlara karşı önceden önlem almayı sağlayan Load Runner, uygun sistem güçlendirmelerinin ve yazılımsal değişikliklerin yapılmasını sağlıyor.

Mobil uygulamada 3 saniye gecikme %25 kullanıcı kaybı demek

Ürün hakkında konuşan Micro Focus ADM Teknik Satış Danışmanı Tuna Tokarlı “Load Runner ürünümüz ile, bulut üzerinde çalışacak bir uygulamanın binlerce kullanıcıya ulaştığında kilitlenmesi, bir e-ticaret sitesinde popüler olan ve çok ziyaret edilen bir ürünün erişilemez olması, bir mobil uygulamanın kilitlenmesi gibi olumsuz durumları önlemek mümkün. IDC’nin araştırmasına göre bir mobil uygulamada 3 saniyeden fazla gecikme olduğunda, kullanıcıların yüzde 25’i uygulamadan çıkıyor. Dolayısıyla kesintisiz çalışabilmek kadar belirli bir kalite standardını da koruyabilmek önemli. Kalite kontrol süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen yük ve performans testleri Load Runner ile farklı alanlarda, sektöre özel çözümlere uyarlanarak ölçeklenebilir halde gerçekleştirilebiliyor. Load Runner’ı kullanarak 5 milyondan fazla sanal kullanıcı ile oldukça zorlu kabul edilebilecek gerçek dünya şartlarını sanal olarak oluşturabilmek, ürün ve hizmetleri bu şartlarda test edebilmek mümkün” dedi.

COVID-19 döneminde kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak isteyenler için ücretsiz

Yaşadığımız koronavirüs salgınının her büyüklükte işletme için zorlu bir dönem yaratığının farkında olduklarını belirten Tokarlı, bu sebeple, Load Runner’ı Temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz kullanıma açtıklarını da sözlerine ekledi.

Micro Focus, LoadRunner çözümleriyle her tür uygulamayı ve karmaşık senaryoyu, kurum içinde ve bulutta test etme olanağı sağlıyor. Kapsamlı ürün portföyü içerisinde farklı protokoller ve varlıklar desteklenirken, lisans merkezileştirme, gelişmiş raporlama yetenekleri, laboratuvar yönetimi gibi özellikler yer alıyor.