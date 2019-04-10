Microsoft Bir Servisini Kapatıyor!

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corporation, hasta kayıtlarının tutulmasını sağlayan HealthVault servisini tamamen kapatıyor.

Microsoft’un Walgreens ile yaptığı anlaşma çerçevesinde geleceğe dönük planlarında değişimler oldu. Bu değişimlerden biri de sağlık personelinin ücretsiz olarak kişisel sağlık kayıtlarına erişmesine olanak sağlayan HealthVault servisini kapatmak oldu.

Microsoft’un aldığı son karar neticesinde, 2009’dan bu yana kullanımda olan ve iki yıllık test sürecinin ardından kullanıma sunulan HealthVault, 20 Kasım tarihinden itibaren kapatılıyor. Şirket, bu platformu kullananların e-posta adreslerine de bilgilendirme amaçlı e-posta yollayarak kapatma sürecini başlatmış oldu.

Microsoft, kullanıcıların verilerini toplayabilmeleri için yeterli zamanı sağlamak amacıyla servisi kapatma tarihini Kasım ayı olarak belirledi.