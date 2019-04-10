Güvenli ve Eğlenceli Dijital Servisler Tek Tablette

Turkcell, çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korurken; onların bilinçli birer birey olmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Turkcell Fiber ile sunulan çocuklara özel ailelerin kontrol edebildiği güvenli Alcatel 1T 7 tablette; oyunlaştırılmış eğitim platformu Dijital Zeka DQ, Dergilik, TV+ Çocuk Kanalları, Playcell ve lifebox hazır olarak geliyor ve çocuklarımızı zararlı içeriklere karşı koruyor.

Türkiye ve dünyada anne-babalar çocuk oyunu gibi görünen tehlikeler yüzünden büyük endişe içinde. Mavi Balina, Momo gibi yazılımlar, internet ve sosyal medyanın her kanalından çocuklara ulaşıp, en değerli varlıklarımıza zarar veriyor. Turkcell, çocukların dijital tehlikeler ve siber zorbalığa karşı bilinçli ve sorumlu bireyler olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Zeka DQ platformundan sonra, şimdi de çocuklara özel Alcatel 1T 7 tabletle, onları dijital dünyaya en doğru yoldan hazırlıyor.

Çocuklar güvende

Çocukların dijital teknolojileri en güvenli şekilde kullanabilmesini öncelik olarak belirleyen Turkcell, bu tablette ebeveyn kontrol uygulaması ile hem çocuk hem de aile için iki ayrı kullanıcı profili sunuyor. Bu özellik sayesinde, anne ve babalar çocuğun kullanım yapabileceği saatleri ve erişebileceği içerikleri kendisi belirleyebiliyor. Tablette bulunan mavi ışık koruması sayesinde, çocukların gözlerinin zararlı bilgisayar ışıklarından korunmasını sağlanıyor. Alcatel 1T 7 tabletler ayrıca çocuklara özel mavi kılıflarla hediye ediliyor.

Çocuklara özel uygulamalar

Turkcell’in Dijital Çocuk Fiber Internet Kampanyası’nın hediyesi olarak verilen bu tabletle; çocuklar Dijital Zeka Eğitim Platformu DQ’dan eğitimler alırken, diğer yandan Dergilik uygulamasında yer alan çocuk dergilerini okuyabilecek, TV+’tan çocuk kanallarını ve eğitici programları izleyebilecek, reklamsız şekilde Playcell uygulamasındaki eğitici çocuk oyunlarına ulaşabilecek ve bulut depolama sistemi lifebox’ta kendi anılarını saklayabilecek. Kampanyaya dahil olan kullanıcılar ilk ay 100 Mbps ile Turkcell Fiber’in eşsiz internet hızını da deneyimleyebilecek.