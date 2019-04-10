Konuşmaları Anlık Olarak Yabancı Dile Çeviren Yeni Teknoloji

Mitsubishi Electric, canlı video kayıtlarında söylenenleri anında üç boyutlu metne dönüştürmek için dünyada ilk kez arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanıldığı SwipeTalk Air kullanıcı arayüzünü geliştirdi.

Mitsubishi Electric, parmağın tablet ya da telefon ekranındaki hareketlerini izleyerek konuşulan sözcükleri ekrana yansıtan dünyanın ilk ses aktivasyonlu çizim fonksiyonu SwipeTalk Air’i geliştirdi.

Farklı dilleri konuşan kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen SwipeTalk Air, canlı video kayıtlarında söylenenleri anında üç boyutlu metne dönüştürmek için dünyada ilk kez arttırılmış gerçeklik (AR-Augmented Reality) teknolojisinin kullanıldığı özel bir uygulama olarak öne çıkıyor.

SwipeTalk Air teknolojisinde, konuşan kişi parmağına “AR marker” (Artırılmış Gerçeklik İşaretleyicisi) adı verilen kamerada tespit edilebilir özel imgeler taktığında metin kişinin parmağının çizdiği rotayı takip ediyor. Ok, desen veya karikatür tarzı illüstrasyonla eklenerek, metnin etkisi artırılabiliyor.

Söylenenler 3D metin olarak yansıyor

Mitsubishi’nin açıklamasına göre görüntüleri kameraya alan kişinin parmağını cihaz ekranında dolaştırmasıyla söylenenler anında videoya 3D metin olarak yansıtıyor. Cihazın kamera özelliği açık konumdayken birkaç kelime söylendiğinde ve ekrana bir çizgi çizildiğinde metin çizilen alanda beliriyor.

Video kayıt ve düzenleme özelliklerinin entegrasyonu sayesinde anı aktarma deneyimi kesintiye uğramıyor. Hızlı metin konumlama özelliği sayesinde de videolarla yaratıcılık ortaya konulabiliyor.

Dijital Teknoloji Fuarı’nda kullanıcılarla buluştu

Sosyal medyaya dinamizm katması beklenen ekstra etkili videolar için kullanıcı arayüzü, video kayıt ve diğer özellikleri içeren SwipeTalk Air uygulaması, iOS üzerinde geliştiriliyor. SwipeTalk Air teknolojisinin prototipi , Texas’ta düzenlenen SXSW (South by Southwest) Dijital Teknoloji Fuarı’nda kullanıcılarla buluştu. SwipeTalk Air teknolojisinin lansmanı gerçekleştirilmeden önce operasyon kabiliyeti ve fonksiyonlar açısından ilave iyileştirmeler yapılması planlanıyor.