Microsoft’tan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na Tam Destek

Microsoft Türkiye’nin ana sponsor olduğu, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 2. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Ankara’da gerçekleşiyor. Ankara ATO Congresium’da 31 Ekim’de başlayan fuar, 3 Kasım’a kadar devam ediyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Microsoft Türkiye, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 2. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na ana sponsor oldu. Fuar kapsamında V-Talks etkinliğinde ilham veren başarı hikâyeleri paylaşan Microsoft Türkiye, yaklaşık 500 kişiye de “Dijital Okuryazarlık” eğitimi verdi. Ziyaretçilerin HoloLens’i deneyimleyebildikleri deneyim alanı ise yoğun ilgiyle karşılandı.

V-Talks etkinliği ilham verdi

Fuar kapsamında, 1 Kasım’da gerçekleştirilen V-Talks etkinliğinde, çeşitli alanlarda büyük başarılara imza atmış, ilham veren kişilerin deneyimleri ve başarı hikâyeleri paylaşıldı. Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul’un da konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, verimlilik ve teknoloji konularının, başarılı kişilerin hayatlarına olan etkisine değinildi. Hak etmek kavramı odağında konuşmasını yapan Erkul, hak etmenin 8 farklı değeri bir araya getirmek olduğunu belirtti. Bu değerleri Hayal Etmek, Asla Vazgeçmemek, Kararlılık, Ekip Çalışması, Tutku, Mutluluk, Emek ve Karakter olarak sıraladı. Konuşmasına bu kavramları hayatında iz bırakan ve yaşadıkları hayatı hak etmeyi başarmış 4 insan üzerinden açıklayarak devam etti. Tutkuyu Neşet Ertaş, hayal etmeyi Sabiha Gürayman, emeği Nuri Demirağ, kararlılığı ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in hayatları üzerinden anlatarak katılımcıların yoğun ilgisini topladı.

“Dijital Okuryazarlık” semineri

Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen Geleceğini Tasarla Projesi kapsamında “Dijital Okuryazarlık” semineri 1 Kasım’da gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan seminere yaklaşık 500 kişi katıldı. “Dijital Okuryazarlık” semineri kapsamında katılımcılara Dijital Okuryazarlık Nedir? Teknolojinin Tarihsel Süreci, Medyanın Değişimi ve Sosyal Medya Kavramı, Dijital Okuryazarlık Süreci ve Dijital Vatandaşlık, Post-Truth ve Yeni Medya, Dijital Hastane, Dijital Hukuk konularında kapsamlı bir eğitim verildi.

Microsoft Türkiye deneyim alanıyla yoğun ilgi topluyor

Microsoft Türkiye, fuardaki deneyim alanına konumlandırdığı HoloLens ile katılımcılara sürükleyici bir deneyim sunuyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı HoloLens, tüm ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bunun yanı sıra Microsoft Türkiye, katılımcıları Minecraft ve Microsoft Cloud Society hakkında detaylı olarak bilgilendiriyor.