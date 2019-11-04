Samsung Electronics 50. Yılını Kutluyor

Samsung Electronics, Suwon şehrinde bulunan Samsung Digital City genel merkezinde yapılan etkinlikle kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı. Bu önemli yıldönümünü kutlamak üzere etkinliğe 400’den fazla çalışan katıldı. Şirket yönetim kadrosundan Cihaz Çözümleri (DS) Birimi Başkan Yardımcısı ve CEO’su Kinam Kim, Tüketici Elektroniği (CE) Birimi Başkanı ve CEO’su Hyun Suk Kim, BT ve Mobil İletişim (IM) Birimi Başkanı ve CEO’su Dong Jin Koh de yer aldı.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, yayınladığı video mesajında geçmiş 50 yıldaki çalışmalarından dolayı tüm Samsung çalışanlarına şükranlarını sunarken, şirketin bu birikiminden yararlanarak asırlık bir şirket olma doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Başkan Yardımcısı Lee, “Geçen 50 yılda yaşananlar her birinizin özverisi ve çok çalışması sayesinde mümkün oldu. Gelecek 50 yıla bakarken hayal gücümüzü serbest bırakıp olağanüstü bir gelecek hayali kurmalıyız” dedi.

Samsung’un inovatif teknolojiler üzerinden global bir toplum yaratılmasına katkıda bulunma taahhüdünün altını çizen Lee, “Yeni teknolojilerimizi kullanarak daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek kuralım. Paylaşarak ve birlikte büyüyerek dünyanın en iyisi olacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yöneticiler ve çalışanlar saygıdeğer bir gelenek yaratmak istiyor

Etkinlikte konuşan yönetici ve çalışanlar geçmiş yarım asırda kazanılan başarılara dikkat çekerek, asırlık bir lider şirket olmak hedefiyle yeni bir yolculuğa çıkacaklarına söz verdi. Cihaz Çözümleri (DS) Birimi Başkan Yardımcısı ve CEO’su Kinam Kim, şirketin hayatının bundan sonraki döneminde sürekli büyüme doğrultusundaki üç önemli hedefini paylaştı. Kinam Kim, sözlerine şöyle devam etti: “Demografi ve tüketici davranışlarındaki çok önemli farklılaşmaların getireceği öngörülemeyen değişimler, teknoloji sektörünün önümüzdeki döneminin karakterini oluşturacaktır. Bu yüzden, yeni dönemde varlığımızı sürdürebilmek için kendi içimizde durmaksızın inovasyon peşinde olmalıyız. Öğrenmeyi asla bırakmamalı, hedeflerimize ilerlerken cesur ve korkusuz olmalı, üzerimize aldığımız tüm görevleri tam olarak yerine getirmeliyiz.”

İkinci hedef, şirketin müşteriyi her zaman işlerin merkezine koyma felsefesini yansıtıyor. Başkan Yardımcısı Kim, “Onların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin her zaman önünde kalarak ve sürekli dönüşen pazarlarda gelişip büyüme yollarını bularak, müşterilerin her zaman işlerimizin merkezinde olmasını sağlamaya devam edebiliriz” dedi. Kim, sözlerini şöyle tamamladı: “Hepimiz Samsung’un daha güzel bir dünyaya katkıda bulunan bir şirkete dönüşmesi ve gelecek nesillerin saygı ve sevgi duyduğu bir şirket olarak kalması için birlikte çalışmalıyız. Hiçbirimizin, bu yolda iyi kurumsal vatandaşlar olarak sorumluluklarımızı unutmamasını istiyorum.”

Dünyanın her yerindeki Samsung çalışanları ve yöneticileri geçtiğimiz haftalarda gönüllü çalışmalara katılarak içinde yaşadıkları topluma kazançlarının bir kısmını geri sunarken, aynı zamanda şirketin bu yıldönümünü daha anlamlı bir şekilde kutladılar ve minnettarlıklarını gösterdiler. Etkinlikler kapsamında bağış kampanyaları yapıldı ve genç öğrenciler için eğitim projeleri gerçekleştirildi.