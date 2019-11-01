Picus, Londra’da Çözümlerini Yatırımcıların Beğenisine Sundu

Siber Saldırı Simülasyonu teknolojilerinin öncüsü olan ve sürekli güvenlik doğrulaması yaklaşımıyla BT güvenliğine yeni bir boyut getiren Picus, Londra’da gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiren Deep Tech Summit 2019’da başarılı bir sunum gerçekleştirdi.

Otonom sistemler, robotik, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, büyük veri, Blockchain, 3B yazıcılar, uzay, donanım, elektronik ve çeşitli sektörlerde dijital dönüşüme olanak tanıyan teknolojilerin ele alındığı ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiren, yenilikçi teknolojiler alanında Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Deep Tech Summit, 15 – 16 Ekim tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirildi.

Son dönemde “derin teknoloji” olarak adlandırılan yenilikçi teknolojiler, birçok sektör açısından geleceğin iş modellerinin merkezi olarak görüldüğünden yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor ve bu alanda yapılan yatırımların miktarı her geçen gün artıyor. Tech Tour ve International Venture Club tarafından düzenlenen Deep Tech Summit, bu alanda hizmet veren yüksek potansiyele sahip girişimlere ürün ve çözümlerini yatırımcılara sergileme fırsatı sağlıyor.

Picus’un sunumu yatırımcılardan büyük ilgi gördü

İki gün süren etkinlikte yüksek potansiyele sahip olan ve Deep Tech Summit Seçim Komitesi tarafından yapılan başvurular arasından belirlenen girişimler sunum yapma fırsatı buluyor. Bu yıl 220’nin üzerinde başvurunun yapıldığı etkinlikte aralarında Picus’un da bulunduğu 24 girişim sunum yapma fırsatı buldu. Yatırımcılardan büyük ilgi gören sunum Picus Security Kurucu Ortağı ve CEO’su Hamdi Alper Memiş tarafından gerçekleştirildi. Sunumda, siber saldırıları simüle ederek kurumların bu saldırılara karşı risk durumunu ortaya çıkaran ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunan güvenlik platformu tanıtıldı.

Siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi derin teknolojiler alanında başarılı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiren Deep Tech Summit’te böyle bir sunum yapmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten Alper Memiş, “Etkinlikte 220’nin üzerinde başvuru arasından seçilen 24 girişimden biri olarak büyük bir başarıya imza attık. Sunumumuzda kurumların güvenlik seviyesini dakikalar içinde tespit etmelerine, gelişen tehditlere karşı optimize ederek iyileştirmelerine olanak tanıyan güvenlik platformumuzu dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılara tanıtma fırsatı bulduk. Sunum sırasında ve sonrasında yatırımcıların çözümümüze büyük ilgi gösterdiklerini gördük” dedi.

Türkiye’de siber güvenlik alanındaki öncü firmalardan biri olan Picus, 2019 yılında inovasyon sağlayan dünya çapındaki 5 şirketten biri seçilerek Gartner tarafından ‘Security and Risk Management, 2H19’ raporunda “Cool Vendor” adlandırıldı. Daha önce PwC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik firması arasında gösterilirken, Endeavor tarafından yüzlerce firma içinden küresel etki yapabilecek girişimcilerden biri olarak nitelendirildi. Şirket, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cyber Defense Magazine tarafından 2019 yılının en inovatif startup’ı seçildi.