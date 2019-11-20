Milyonlarca Black Friday Fırsatı Tek Platformda

29 Kasım – 2 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Black Friday indirim döneminde GLAMI Türkiye, yüzlerce mağaza ve markanın yüzde 70’e varan indirim fırsatlarını tek bir sayfada sunuyor.

Dünya genelinde heyecanla beklenen, alışveriş severlere en uygun fiyata en kaliteli ürünü satın alma imkanı sunan Black Friday 29 Kasım’da başlıyor. Türkiye’de şahane cuma, kara cuma, süper cuma olarak farklı isimlerle de anılan indirim günleri 2 Aralık’a kadar tüm hafta sonu devam edecek. Yüzlerce marka ve alışveriş sitesi ile binlerce alışveriş tutkununu tek bir çatı altında buluşturan GLAMI Türkiye, 2 Aralık’a kadar devam edecek olan yüzde 70’e varan Black Friday indirimlerini kullanıcılarına tek bir platformda erişme imkanı tanıyor.

Yüzlerce mağaza tek sayfada

İndirimleri listeleme özelliğiyle online alışverişi kişisel bir deneyim haline getiren moda arama motoru, Black Friday döneminde ihtiyaçlarını en iyi fiyata, en hızlı ve kolay şekilde karşılamak isteyen tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. Arama kutusuna yazılan tek bir ürün, saniyeler sonra yüzlerce mağazada ve birçok alternatifle birlikte ekranda sıralanıyor. Böylece alışveriş tutkunları diledikleri ürünleri alternatifli görme imkanı yakalarken, kaçırılmayacak fırsatları da tek bir sayfada görebiliyor.

Trendyol, Morhipo, Boyner, Mudo, Beymen, SuperStep gibi markaların giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerine en avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyenler 29 Kasım – 2 Aralık arasında glami.com.tr adresini ziyaret edebilir. Ayrıca GLAMI Türkiye, 25 Kasım’dan itibaren Black Friday indirimlerini sosyal medya hesaplarından duyurmaya başlayacak.