Monster Brotics Dünyanın En Büyük Robotik Yarışmasında Türkiye’yi Temsil Etti

Samsun Bilgi Okulları 1453C Monster Brotics Robotik Takımı, VEX Dünya Robotik Şampiyonası’nda tüm dünyadan gelen 412 takım arasından 45. oldu. Geçen yıl 9. olduğu yarışmayı hedeflediğinin altında bir sırada bitiren takım, önümüzdeki sene çok daha iyi bir derece elde etmek için çalışacak.

ABD’nin Louisville şehrinde yapılan olan VEX Robotik Yarışması’nda (VEX Robotics Competition), ülkemizi temsil eden Samsun Bilgi Okulları 1453C Monster Brotics Takımı, yarışmaya katılan 412 takım arasından 45. oldu. Monster Brotics takımı geçen yıl 30 bin öğrencinin katılımıyla “Dünyanın En Büyük Robot Yarışması” olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren yarışmada 9. sırayı elde etmişti.

Çocuklar Robotik Teknolojisini Öğreniyor

VEX Robotik Yarışması’nda ülkemizi ikinci kez temsil eden Monster Brotics Takımı, Samsun Bilgi Okulları öğrencileri Ecem Topaç, Metehan Demirhan, Baran Arda Güney ve İsmail Zorlu Gümüş’ten oluşuyor. Her sene farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen yarışmanın bu yılki teması “Next Level” idi.

Öğretmenleri Mertkan Seçgin ve Emel Bıyık’ın rehberliğinde yarışma temasına uygun robotları tasarlayan ve oluşturan Monster Brotics takımı, kendilerine ilham kaynağı olarak “Doğadaki Matematik” konusunu seçti. Takım, ölçülerini altın oranı kullanarak tasarladığı robotu yine aynı ilke doğrultusunda oluşturdu ve tasarımlarını STEM projesi olarak yarışma jürisine sundu. Ardından, tasarladıkları robotla yarışmaya katılan ekip, başarılı performansına rağmen yarışmayı 48. sırada bitirdi.

Monster Brotics takımının iki koçundan biri olan Emel Bıyık, yarışmayı şöyle değerlendirdi, “Çocuklarımız yarışmalarda verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirse de, yarışma formatının azizliğine uğradık. Yarışmada iki takım birbiriyle eşleştiriliyor ve takımların aldıkları puan her ikisinin hanesine ortak olarak yazılıyor. Dolayısıyla biz yüksek puan alsak da eşleştiğimiz takımlar aynı başarıyı gösteremediği için nihai puanımız düştü. Yine de takımımız için güzel bir tecrübe oldu. Çocuklar burada hem pek çok ülkeden gelen yaşıtlarıyla tanışıp işbirliği yaptılar hem de Türkiye’yi temsil etmenin sevincini yaşadılar. Arzu ettikleri sonuç bu değildi fakat önümüzdeki sene daha iyi bir derece elde etmeye kararlılar.”

Başarıları Boylarından Büyük

Ülkemizde katıldıkları tüm yarışmalarda çeşitli ödüller almayı Monster Brotics Takımının birçok uluslararası ödülü bulunuyor. 2018 yılında katıldığı VEX Dünya Robotik Şampiyonası’nda 9. olarak büyük bir başarıya imza atan takım, bu yıl Finlandiya’da düzenlenen VEX Avrupa Açık Robotik Yarışması’nda (VEX IQ Challenge European Open) ise “En İyi Robot Tasarımı” ödülüne layık görüldü.