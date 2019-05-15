Yeni Acer X1225i Kablosuz Projektör: İş ve Eğlence için Parlak ve Net Görüntüler

Yeni Acer X1225i Kablosuz Projektör: İş ve Eğlence için Parlak ve Net Görüntüler

Her türlü ortama uyum sağlayan uygun fiyatlı X1225i kablosuz projektör toplantı odaları ve sınıflarda parlak ve kristal netliğinde görüntüler sunarken, evlerde de sinema deneyimi yaşatıyor.

Parlak ve net görüntüler oluşturan bu kablosuz projektör, iş ve eğlence için en uygun maliyeti ve güçlü performansı sunuyor.

Okullarda ve evlerde kablosuz kullanım rahatlığını ve uygun maliyeti bir arada sunan Ekran Yansıtma desteğine sahip X1225i; akıllı telefon veya Windows 10 dizüstü bilgisayardaki bir sunumu ya da eğitim materyalini herhangi bir uygulama kullanmadan, kablosuz Miracast teknolojisiyle kolayca yansıtabiliyor. En son teknolojiyle donatılan X1225i; Acer LumiSense, ColorBoost3D ve ColorSafe II özellikleri sayesinde parlak renklerle canlı sunumlar yapmanızı sağlıyor.

Parlak ve net görüntüler

3.600 lümen parlaklık sayesinde gün ışığındayken bile uzak mesafeden kristal netliğinde ve canlı görüntüler elde ediliyor. 20.000:1 gibi olağanüstü bir kontrast oranına sahip olan ürün, DynamicBlack™ teknolojisi de kullanılıyor. Görüntülerdeki kontrastı daha da artıran bu teknoloji, içeriği kare kare analiz edip lamba gücünü ayarlayarak en uygun siyah düzeyini elde ediyor.

Yansıtılan içeriğin her karesini inceleyen akıllı Acer LumiSense teknolojisi, görünürlüğü en uygun seviyeye getirmek için dinamik ayarlamalar yapıyor. LumiSense teknolojisindeki akıllı tespit ve dinamik ayarlama özellikleri sayesinde, karanlık sahneler tüm ayrıntılarıyla görüntüleniyor. Acer ColorBoost3D teknolojisi ise 2D ve 3D içeriklerde güçlü aydınlatma ve yüksek görüntü işleme performansı elde edilmesini sağlıyor.

6 segmentli RGBCYW renk çarkı, standart RGB (kırmızı, yeşil, kırmızı) renk alanının orta tonlarındaki camgöbeği, sarı ve beyaz (CYW) renkleri zenginleştirerek rakipsiz renk üretimi ve doygunluğu sunuyor. 3D gözlüklerle birlikte kullanılabilen projektörler HDMI 3D üzerinden stereoskopik 3D içeriklere destek veriyor.

Ekran yansıtma özelliği ve güçlü sesler

Bir Acer kablosuz bağlantı aygıtı kullanarak projektörleri akıllı telefonlara, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara kabloya ihtiyaç duymadan bağlamak mümkün.Windows 10, Android ve iOS ile uyumlu olan Miracacst desteğiyle de hiçbir uygulama kurmaya gerek kalmadan ekran yansıtılabiliyor.Kablosuz olması ve uygulama olmadan kullanılabilmesinin yanı sıra USB depolama cihazlarındaki içerikleri de oynatabilen bu projektörlerle hızlı ve kolay sunum yapmak mümkün hale geliyor. Güçlü ses veren dahili 2W hoparlör de harici hoparlör ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Akıcı ve profesyonel sunumlar daha kolay

Dünyanın en iyi merkezi kontrol sistemi sağlayıcılarından Crestron Network System ile uyumlu olan X1225i, iş sunumlarının profesyonel bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Bilgisayarlar için web tabanlı, kullanıcı dostu bir araç sunan Crestron Flash Utility, projektörün LAN üzerinden tamamen kontrol edilebilmesini sağlıyor. Birden fazla kullanıcının bulunduğu ortamlara yönelik bir yönetim programı olan Crestron Room View ise kurum genelinde takip, kontrol ve raporlama olanakları sunuyor. RoomView, uzaktan açıp kapama zamanlarının ayarlanması ve projeksiyon kontrolünün yanı sıra çevrim içi görüşme, birden fazla projektörün yönetimi ve e-posta uyarı sistemi gibi profesyonel özelliklere de sahip.

Doğayla dost projektörler

1,2X yakınlaştırma oranına sahip olan projektörü uygun gördüğünüz her yere yerleştirebilirsiniz. Yatay / dikey kenar düzeltme özelliğiyle, görüntüyü yandan yansıttığınızda oluşan kaymayı ortadan kaldırmak mümkün oluyor. 4 Köşe Düzeltme özelliği de eklendiğinde görüntüdeki herhangi bir yamukluk hızla ve kolaylıkla düzeltilebiliyor. EcoProjection özelliğinden yararlanan doğa dostu projektör, yüzde 70’e varan güç tasarrufu yapıyor. 15.000 saate ulaşan lamba ömrü de lamba yenileme maliyetini azaltıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer’ın yeni projektörü Acer X1225i için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 3.399 TL + KDV. Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir.