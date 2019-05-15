OPPO Android Q Beta Programında Google İle Ortaklık Yaptı

Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan OPPO, California’da düzenlenen “Google I / O 2019” konferansında 5G teknolojisindeki yeteneklerini sergiledi.

OPPO, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon markalarından biri olduğunu açıkladı.

Google’ın “developer” konferansı “Google I / O 2019”a katılan lider akıllı telefon şirketi OPPO, hem Android işletim sistemi geliştirme alanında hem de 5G teknolojisinde sahip olduğu güçlü yetenekleri sergiledi. “Google I / O 2019” konferansı, 7-9 Mayıs tarihlerinde California’daki Mountain View, Shoreline Amphitheatre’da düzenlendi. Konferansta, OPPO’nun Android’in sonraki sürümünü test eden OEM’lerden biri olarak Android Q Beta programına katılacağı belirtildi.

OPPO Reno ile Android Q Beta deneyimi

Android’in gelecek sürümü Android Q, bu yılın başlarında Beta olarak kullanıma sunuldu. İşletim sisteminin ilk uygulayıcısı olan OPPO, etkinlikteki Android Q Beta demosunda yeni akıllı telefonu Reno’yu tanıttı. Konferansta Android Q Beta’nın 8 Mayıs’tan itibaren OPPO Reno akıllı telefonlarında kullanılabileceği açıklandı. Katılımcılar ve yazılım geliştiriciler, Reno’yu deneyimleme ve test etme fırsatı buldu.

OPPO Yazılım Mühendisliği Başkanı ve OPPO Başkan Yardımcısı Andy Wu şunları söyledi: “OPPO, donanım ve yazılım entegrasyonu yoluyla kullanıcıların deneyimlerini mükemmelleştirmeye büyük önem veriyor. Yenilikçi OPPO teknolojisi ile olağanüstü deneyimler yaşatırken, Google’ı ortak ekosistemimizin ayrılmaz ve uzun süredir devam eden bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz.”

Reno’nun Android Q Beta’yı sunan ilk akıllı telefonlar arasına dahil edilmesi, OPPO’nun yazılım Ar-Ge’sindeki güçlü kabiliyetini ve en son teknolojik gelişmelere cevap verme konusunda öncülüğünü gösteriyor. OPPO, kullanıcılara mümkün olan en iyi deneyimleri sağlamak için Android tabanlı Color OS sistemini Android’in en son sürümleriyle güncellemeye devam ediyor.

Akıllı bağlantı dönemi

Dünyanın ilk 5G bağlantılı akıllı telefon üreticilerinden biri olan OPPO, etkinlikte yaptığı faaliyetlerle 5G vizyonunuda paylaştı. Katılımcılar yeni OPPO Reno 5G modelini inceledi. OPPO Araştırma Enstitüsü Standartlar Araştırma Merkezi Müdürü Henry Tang şunları söyledi: “5G dönemine ‘akıllı bağlantı’ dönemi diyoruz. 5G bağlantısının avantajları sayesinde, bulut depolama, bulut oyun, bulut görüntü, video ve diğer hizmetlerde daha kapsamlı hizmet veriyoruz. Kullanıcılarımız için daha akıllı ve daha kullanışlı hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz 1 Mayıs’ta İsviçre’de piyasaya çıkan OPPO Reno 5G, Avrupa’da satışa sunulan ilk ticari 5G akıllı telefon oldu. OPPO, Reno 5G modelini önümüzdeki aylarda dünyada başka pazarlarda da kullanıcılarla buluşturacak.