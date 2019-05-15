Google Nest Hub Max Modeli Sahnede!

Google’ın, teknolojik cihazların çıkış noktası olan I/O etkinliğinde, Nest Hub Max akıllı ekran tanıtıldı. Google Home Max, Nest Camera ve Google Home Hub özelliklerini bir arada toplamasıyla dikkat çeken model, bakın başka hangi özellikler sunuyor?

10 inçlik mat ekran

Ev güvenlik izlemesi ve video görüşmeler için kullanabileceğiniz akıllı ev sistemi ürünü Nest Hub Max, oda sıcaklığına göre renk sıcaklığını ayarlayan, mat bir ekrana sahip. 10 inç (1280 × 800 piksel) HD ekrana sahip olan model, toplam üç hoparlör barındırıyor.

Cihazdaki akıllı ekran, ses eşleştirme özelliğini destekleyen uzak alan mikrofonuna ev sahipliği yapıyor. Ultrason algılama ve Stereo hoparlör sistemine ve 30W subwoofer’a sahip olan modelin, kamerayı ve mikrofonları devre dışı bırakabilen kontrol tuşu da bulunuyor.

Yüz eşleştirme özelliği

Asistanda yer alan 6,5 MP‘lik kamera 127 derecelik geniş görüş alanına ve otomatik yakalama moduna sahip. Bu yönüyle cihaz, iç güvenlik kamerası olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra yüz eşleştirme özelliği sayesinde yüzü tanıtılan kişiye takvim randevuları ve çalma listeleri gibi kişisel veriler sağlayabiliyor.

Çok fonksiyonlu bir cihaz

Hem gri hem beyaz renk seçeneklerine sahip olan model sayesinde Google Duo aracılığıyla görüntülü görüşmeler yapmak mümkün. YouTube videolarını oynatabildiği gibi dijital fotoğraf çerçevesi görevi de gören cihaz, akıllı ev aletleri için bir kontrol paneli olarak da kullanılabiliyor.

Nest Hub Max fiyatı

Bluetooth 5.0 desteğine sahip Nest Hub Max, tebeşir ve kömür renklerinde gelecek. Yurt dışı satış fiyatı ise 229 dolar.