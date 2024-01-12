Monster Notebook, yeni ekran kartını ilk defa CES 2024’te tanıttı

CES 2024’te göz kamaştıran Monster Notebook, her zaman olduğu gibi yüksek kaliteli laptop serileriyle biliniyor. Ancak bu kez bir değişiklik yapıp yeni ekran kartlarıyla da ilgi odağı oldu. İlk kez tanıtılan Intel ARC serisi Monster Intel Arc A770 16GB ve A750 8GB modelleri gerçekten heyecan verici.

Bu kartlar, 2K çözünürlüğe kadar oyunlarda süper performans vaat ediyor. Özellikle Intel XeSS teknolojisi sayesinde rekabetçi oyunlarda üstün performans sunuyorlar. Ayrıca, XMX teknolojisi ile daha hızlı görüntü işleme imkanı sağlıyorlar. Ve tabii ki, A770 modelindeki RGB ışıklandırma opsiyonu da göz alıcı bir detay. Bu ekran kartları, oyun deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Bu yılki CES’te sergilenen diğer ürünler arasında, 14. nesil Intel Core Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemci mimarisiyle güçlendirilmiş notebooklar yer aldı. Yapay zeka destekli bu cihazlar, hem içerik üreticileri hem de oyun tutkunları için yüksek performans ve inovatif özellikler sunuyor.

Monster Notebook, CES 2024’te ayrıca kullanıcı odaklı ürün stratejisine vurgu yaptı. CEO İlhan Yılmaz’ın belirttiğine göre, şirketin hedefi küresel bir teknoloji markası olmak. Bu hedef doğrultusunda, Amerika pazarına 2024’te girmeyi planlayan Monster Notebook, Almanya merkezli Avrupa operasyonları ve Ortadoğu’daki genişleme stratejileriyle global arenada iddialı adımlar atıyor.

CES 2024’te tanıtılan bu yenilikçi ürünler, Monster Notebook’un oyun ve teknoloji sektöründeki öncü rolünü pekiştiriyor ve şirketin gelecek vizyonuna ışık tutuyor. Bu ürünler, oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor ve sektördeki yenilikçi yaklaşımlarını ortaya koyuyor.