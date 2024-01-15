Teedo, 400 milyar dolara yaklaşan küresel online eğitim pazarında yükselişini sürdürüyor

Teknolojinin gücüyle yeniden şekillenen eğitim dünyasında dönüşümün öncülerinden olan online eğitim platformu Teedo, beyaz yakalı profesyonellerin kişisel gelişimine ve kariyerlerini zenginleştirmeye odaklanıyor ve yenilikçi eğitim çözümleriyle eğitim anlayışını temelden değiştiriyor. Eğitimin yalnızca okullarda alınan teorik bilgilerle sınırlı kalmaması ve gerçek öğrenmenin hayatın içinde kazanılan deneyimlerle şekillenmesi gerektiği felsefesiyle hareket eden Teedo, eğitimi yalnızca bir son nokta değil, sürekli gelişim ve deneyim zinciri olarak görüyor.

Teedo, eğitim sektöründeki kalıpları ortadan kaldırarak öğrenmeye daha fazla istek duyan bireyleri canlı ve online derslerde bir araya getiriyor. Kariyerlerinde ilerlemek ya da farklı bir sektöre adım atmak isteyen katılımcılara pratiğe dayalı gerçek dünya deneyimlerini sunan nitelikli eğitmenlerle destek oluyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen eğitim platformu olma hedefiyle yola çıkan Teedo, sektördeki gelişmeleri yakından takip eden, yeniliklere açık ve paylaşmaya önem veren bireyleri bir araya getirerek güçlü bir eğitim ağı oluşturuyor.

“Vizyonumuz sürdürülebilir eğitim”

Teknolojik ilerlemeler, dijital öğrenme platformlarına olan talep, uzaktan eğitim modellerinin yaygınlaşması ve eğitim teknolojilerine yapılan yatırımlar gibi unsurlar göz önüne alındığında küresel online eğitim pazarının 2026 yılına kadar 400 milyar doların üzerine çıkabileceğini ifade eden Teedo Genel Müdürü Selçuk Aytekin, “Günümüz dünyasında üniversiteden mezun olmak, iş hayatına atılabilmek için artık yeterli bir kriter olarak kabul görmüyor. Bu nedenle de kişisel kariyerine katkıda bulunmak isteyen beyaz yakalıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Gerek kendi alanında gerekse kendi iş alanının dışında başka bir disiplinde kendini geliştirmek isteyen çalışanlar, online eğitimlere başvurmaya başladılar. Biz de Teedo olarak online ortamda gerçekleşen canlı eğitimlerle katılımcıların birebir derse dahil olabilecekleri ve interaktif olarak soru sorup cevap alabilecekleri bir eğitim platformunun hayalini kurduk. Platformumuzda eğitim imkanının yanı sıra katılımcılarımızla eğitmenlerimiz arasında bir ağ oluşturarak birbirleriyle fikir alışverişi yapabilecekleri, alanında uzman isimlerin deneyimlerinden faydalanabilecekleri ve iş fırsatı yaratabilecekleri bir ortam sunuyoruz.” dedi.

Selçuk Aytekin sözlerine şöyle devam etti, “Platformumuzda şu ana kadar finanstan pazarlamaya, liderlikten sürdürülebilirlik ve süreç yönetimine ve veri analizine kadar farklı konu başlıklarında her biri alanında uzman toplam 12 eğitmen ile 10 adet kurs düzenledik. 2024 yılında eğitmen sayımızı 34’e, kurs sayımızı ise 44’e ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Geri bildirim ve güncellemelerle artı değer yaratıyor

Katılımcıların ihtiyaçlarına odaklanan bir platform olarak öne çıkan Teedo, kullanıcı deneyimini geliştirmek için katılımcıların geri bildirimlerini dikkate alıyor ve kişiselleştirilmiş eğitim deneyimleri sunarak her katılımcının öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor. Eğitim materyallerini güncel tutarak ve yeni içerikler ekleyerek katılımcıların sürekli olarak yeni bilgi ve beceriler kazanmalarını destekliyor.