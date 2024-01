Pubinno, Twozero Ventures yatırımıyla ABD’de büyüyecek

2015 yılında Can Algül ve Necdet Alpmen tarafından kurulan Pubinno, yapay zeka ve robotik teknolojileriyle donatılmış patentli ürünler geliştiriyor. Şirket, fıçı bira ekosistemi için sunduğu çözümlerle, bira operasyonlarını daha verimli hale getiriyor ve mükemmel bira kalitesi sunmayı vaat ediyor. 2023 yılında %119 oranında bir büyüme kaydeden Pubinno, ürün gamını kokteyl, şarap ve kombucha gibi ürünlerle genişletti. Avrupa pazarının ardından ABD’ye de adım atan şirket, Manhattan’daki 20 ikonik barda aktif olarak hizmet veriyor.

Pubinno’nun sunduğu bilgilere göre, ABD’deki müşterilerine haftalık ortalama 1000 dolarlık kar artışı ve kurulumdan itibaren %37’ye varan kalite iyileştirmesi sağlıyor. 2023’ün son çeyreğinde New York’taki Manhattan barlarından başlayarak hızlı bir giriş yapan şirket, 2024’te New York’un yanı sıra ABD’nin ünlü stadyum, arena ve eğlence parklarına da odaklanmayı planlıyor. Pubinno’nun kurucu ortağı ve CEO’su Can Algül, dünyanın en ünlü arenasının yakında Pubinno’nun teknolojisi ile dijitalleştirileceğini belirtti. Algül, twozero Ventures’ın yatırımıyla, ABD’deki operasyonları güçlendirme ve ekibi genişletme konusunda büyük bir adım attıklarını vurguladı. Bu gelişme, Pubinno’nun yenilikçi teknolojilerini daha geniş bir kitleye ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görülebilir.