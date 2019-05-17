Monster Notebook Yeni Nesil VR’a Hazır Olduğunu Gösterdi

Monster Notebook’un RTX 2070 ve RTX 2080 grafik kartlı Tulpar T7 Gaming Laptop modelleri sanal gerçeklik uygulamalarında da yüksek performans sunuyor. HTC’nin VIVE ve VIVE Pro sanal gerçeklik başlıklarını resmi olarak Türkiye pazarına sunduğu etkinlikte kullanılan Monster Notebook modelleri, yeni nesil sanal gerçeklik cihazlarında da kullanıcılarına en iyi VR deneyimini sunmaya hazır.

VR’da Kusursuz Deneyim İçin Monster

HTC’nin VIVE ve VIVE Pro sanal gerçeklik başlıklarını resmi olarak Türkiye pazarına sunduğu etkinlikte kullanılan Tulpar T7 V18.2.1, T7 V18.3.1 ve T7 V19.5.1 modelleri, lansmanda gösterdikleri yüksek performansla kullanıcılardan tam not aldı. Her üç modelde de sanal gerçeklik uygulamalarının ihtiyaç duyduğu yüksek grafik işleme ve işlemci gücü için bu alandaki en yeni teknolojilere sahip grafik kartları ve işlemciler tercih edilmiş durumda. Intel’in Coffee Lake ailesinden 9. nesil Core i9 9900K işlemciler ile ışın izleme teknolojisine sahip GeForce RTX 2070 ve RTX 2080 grafik kartı kullanan Monster’ın gaming laptop modelleri yüksek grafik ve işlemci gücü gerektiren sanal gerçeklik uygulamalarından da kullanıcılarına üstün performans sunuyor.

Güçlü işlemcisini ve grafik kartını yüksek hızlı DDR 4 bellekler ve okuma-yazma hızları son derece yüksek olan SSD depolama birimleri ile destekleyen Monster’ın oyun bilgisayarları, oyun ve programlarda hem açılış ve yüklenme süreleri hem de akıcılık ve genel performans alanlarında kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarıyor.

Geliştiricilerin En Büyük Yardımcısı

HTC’nin sanal gerçeklik başlıklarında kullanılan çözünürlüğü artırılmış ekranlar VR platformu için yazılım geliştiren profesyonellere, kullanıcılarına çok daha etkileyici grafikler sunma şansı veriyor. Bununla birlikte VR sistemin artan kapasitesi, performans bakımından daha güçlü bir bilgisayara gerek duyuyor. Monster Notebook’un yüksek performanslı oyun bilgisayarları, geliştiricilere yeni nesil VR platformlarının potansiyelini sonuna kadar kullanma imkânını sunuyor.

Monster, kullanıcılara en yeni teknolojileri kullanan ve en yeni donanımlara sahip yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar sunmakla kalmıyor, benzersiz özelleştirme seçeneğiyle onlara ihtiyaç duydukları modeli oluşturma imkânını da veriyor.