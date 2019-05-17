GNÇ Uygulamasından 19 Mayıs’ın 100. Yılına Özel Büyük Sürpriz!

Turkcell’in gençlik uygulaması GNÇ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. GNÇ uygulaması kullanan gençlerin katkı sağlayacağı etkinlikle bugüne kadar benzeri olmayan, Türkiye’nin en genç dijital haritası oluşturulacak. Bunun için uygulamaya girecek yüz binlerce gencin adlarını, soyadlarını ve memleket bilgilerini haritaya yazdırmaları yeterli olacak. Gençlerin imzaları 19 Mayıs’ta ortaya çıkacak dev dijital Türkiye haritasında parlayacak.

GNÇ’den erken bayram hediyesi

GNÇ, Türkiye’nin en genç dijital haritasına imza atacak gençlere bir de erken bayram hediyesi verecek. 19 Mayıs’a kadar haritaya katkı sağlayan ilk 100 bin gencin hatlarına haftalık 1GB internet de yüklenecek. Gençler böylece kazandıkları internetle de 19 Mayıs’ın coşkusunu erkenden yaşayacak.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş etkinlikle ilgili olarak “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl coşkusuna ortak olmak ve geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte unutulmaz bir etkinlikle birlikte kampanyaya imza atmak istedik. Bunu yaparken de hepimizin ortak sevgisi olan ‘Vatan Sevgisi’ni ortaya çıkarmayı amaçladık. Bugüne kadar bir benzeri olmayan bu çalışmayla gençlerimiz ortaya güzel bir eser koyarken bir yandan da bayramın tadını çıkaracak. Bu vesileyle başta gençler olmak üzere tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.

GNÇ’liler, 19 Mayıs’ta ortaya çıkacak Türkiye’nin en genç dijital haritasını GNÇ sosyal medya hesapları ve uygulama üzerinden takip edebilecek. Üstelik ilk 100 bine giremeyen gençler için GNÇ uygulamasında 19 Mayıs’a özel ek internet sürprizleri olacak.