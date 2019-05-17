Telefon Pazarında Yeni Bir Soluk: Sharp Aquos R3

Anavatanında büyük ilgi gören, günümüz Telefon pazarında pek tanınmayan Japon tüketici elektroniği şirketi Sharp, bu yılki ilk üst seviye akıllı telefonu olan Sharp Aquos R3 modelini duyurdu. Ekran konusunda başarılı bir firma olduğunu Aquos R serisi akıllı telefonları ile kanıtlayan Sharp’ın IGZO ekrana sahip olan yeni modeli bakın neler sunuyor.

Tasarım ve ekran farkı

Dünyanın ilk çift çentikli telefonu Aquos R2 Compact’ın devam modeli olan Aquos R3, çoğu akıllı telefonun aksine çift çentikli bir tasarıma sahip. Üstünde ön kamera için, altında ise parmak izi tarayıcı için çentik bulunan cihazın en dikkat çeken özelliği, HDR 10 destekli ekranı. Aquos R3’ün 6.2 inç büyüklüğündeki IGZO paneli 3120×1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın yenileme hızı ise 120 Hz.

3200 mAh kapasiteli batarya

Cihazın üst bölümdeki çentikte 16.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, arka tarafta ise sol üst köşede yapay zeka ile desteklenen 12.2 megapiksel + 20 megapiksel çift kamera bulunuyor. Kameranın yanında LED flaşı bulunuyor. Bellek birimi 6GB RAM + 128GB depolama şeklinde olan Aquos R3, Snapdragon 855‘ten güç alıyor. Aquos R3, 11W kablosuz şarj desteğine sahip 3.200 mAh büyüklüğünde bataryadan besleniyor. Sharp Aquos R3, Dolby destekli stereo hoparlörü sayesinde müzik dinlemeyi sevenleri mutlu ediyor.

Aquos R3 fiyatı

Japon şirket, AQUOS R3’ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi vermedi.

Sharp Aquos R3 teknik özellikleri