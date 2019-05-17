Turkcell ve TİDE’den İç Denetimde Güç Birliği

Turkcell ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. İşbirliği kapsamında Türkiye’deki şirketlerin uluslararası standartlarda yetkinlikler kazanması, bu alanda eğitim ve paylaşım zemini oluşturulması, iç denetim mesleğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için iki kurum ortak çalışmalar yürütecek.

Dijital operatör Turkcell, Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşmasını ve iç denetim mesleği faaliyetlerinin mükemmelliğe taşınmasını hedefleyen Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile geniş kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. İç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulaması için güvence oluşturan meslek örgütü TİDE; Türkiye’deki şirketlerin uluslararası standartlarda yetkinlikler kazanması, bu alanda eğitim ve paylaşım zemini oluşturulması, iç denetim mesleğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için yapacağı çalışmalara Turkcell’in yenilikçi vizyonundan, marka ve teknolojik gücünden alacağı destek ile devam edecek.

Şirketleri uluslararası standartlara ulaştıracak

TİDE Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Murat Çağlar, işbirliğinin Türkiye’de iç denetim mesleğinin gelişimi açısından çok önemli olduğunun altını çizerek “Gerek altyapı gerekse teknoloji donanımıyla dünyada ilklere imza atan dijital operatör Turkcell ile sektör açısından büyük bir ortaklığa imza atmış durumdayız. Bu yolculukta, Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak bütün üyelerimize uluslararası standartlarda yetkinlikler kazandırmak, iş dünyasına mesleki gelişim ve tanıtım sağlamak için iletişim, eğitim ve paylaşım zemini oluşturmayı ve ulusal mesleki otorite konumumuzu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Telekomünikasyon sektöründeki ilk ortaklık

Turkcell Grup İç Denetim Direktörü Mehmet Halil Özsüer ise “Değişen ve gelişen dünyayla birlikte, kurumların çalışma biçimleri ve kurulan işbirlikleri de boyut değiştiriyor. Turkcell Grup İç Denetim Direktörlüğü’nün gittikçe çevikleşen ve dış dünyayla sürekli pozitif iletişim halinde kalan yeni yapılanmasının aldığı karar sonucunda, ülkemizin iç denetim konusunda saygın ve gözde kurumlarından biri olan TİDE ile geniş kapsamlı bir ortaklık ilişkisine girilmesi hedeflendi. Bu hedefin ilk adımı olarak başlattığımız stratejik ortaklık kapsamında, sadece belirli konularda bilgi paylaşımı ve sponsorluk değil, uzun yıllar sürmesi arzu edilen bir ortaklık ilişkisi kurulması hedeflenmektedir. Bu işbirliği telekomünikasyon sektörü şirketleriyle TİDE arasında bu boyutta düzenlenen ilk sözleşme olma özelliğini taşımaktadır. Sözleşme kapsamında 23. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi, Gelecek Zirvesi 2019, Farkındalık Ödül Töreni ve TİDE Paylaşım Toplantıları düzenleyecek, TİDE Araştırma Projeleri gibi etkinliklerde birlikte yer alacağız” şeklindeki ifadeleriyle gerçekleşen işbirliğinin amaç ve kapsamına vurgu yaptı.