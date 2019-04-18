Büyük Ekran ve Uygun Fiyatlı Nokia 5.1 Plus Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Üst düzey performans ve tasarımı, kavisli 5,8 inç ekranıyla sunan Nokia 5.1 Plus, nihayet ülkemizde de satışa sunulmaya başlandı. Nokia 5.1 Plus özellikleri ve daha fazlası bu yazımızda!

Kaliteli ekran ve kamerasıyla dikkat çeken Nokia 5.1 Plus, Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuldu ve teknoloji mağazalarında kendine yer bulmaya başladı. Akıllı telefon, etkileyici işlemci gücü ile üstün oyun deneyimi ve yapay zekâ destekli görüntüleme özelliğiyle tüketicilerle buluşuyor.

Düşük fiyata yüksek performans

Nokia 5.1 Plus, Helio P60’ı kullanan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor. Güçlü işlemci, birden fazla uygulamayı çalıştırma, video izleme ve oyun oynama gibi işlemi kolaylıkla yerine getirirken, akıllı telefon deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. Nokia 5.1 Plus’ın çip setinde bulunan gelişmiş AI, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor.

Hassas sensörlere sahip olan Nokia 5.1’in gelişmiş görüntüleme özelliği, kullanıcıların stüdyo kalitesinde, istendiği gibi kişiselleştirilebilen “bokeh” etkisini yakalamasına ve eşsiz portreler çekilmesine olanak tanıyor. Elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensör, keskin ve harika filmler ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Trendleri yakalayan tasarım

Nefes kesici uçtan uca 5.8 inçlik çentikli ekran, en düşük çerçeve ile en fazla içeriği kullanıcılarla buluşturuyor. 2.5D kavisli ön ve arka cam, kavisli kenarları ile parlak yüzeyi Nokia 5.1 Plus’ı öne çıkarıyor.

8 mm kadar ince, ergonomik yapısıyla elde eşsiz bir his bırakıyor. Metal yapısıyla akıllı telefon, en zorlu iklim ve düşme testlerinden geçirilerek Nokia telefonların kalite standartlarında üretildi.

Gelişmiş oyun deneyimi sunuyor

Nokia 5.1 Plus, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi için jiroskop da dahil olmak üzere en güncel oyun ve uygulamaların keyfini çıkarmak için geliştirildi. En fazla sistem performansına ihtiyaç duyacak oyunlara göre optimize edilen Nokia 5.1 Plus, çok oyunculu çevrimiçi savaş (MOBA) oyunlarının rahatlıkla oynanmasını sağlıyor. Göz alıcı 5.8 inç, 19:9 oranında HD+ uçtan uca ekran bulunan telefonda, eşsiz grafik işleme gücü bulunuyor.

Android 9 Pie ile fark yaratıyor

Nokia 5.1 Plus, Android yenilikleri ve yazılım deneyimlerinin en iyi halini sunuyor ve Android 9 Pie güncellemesi ile fark yaratıyor. Gelişmiş yapay zekâsı ile Android 9 Pie, Nokia akıllı telefonu kullanıcıların kullanma şekline uyum sağlar, kullandıkça tercihleri öğrenir. Bu sayede daha hızlı, daha uyumlu bir deneyim sunuyor.

Nokia akıllı telefonlar, kutudan çıktığı andan itibaren müthiş depolama ve pil ömrü sunuyor, ayrıca üç yıl boyunca gelen aylık güvenlik güncellemeleriyle birlikte iki büyük işletim sistemi güncellemesi sağlıyor. Ayrıca pil ömrünü azaltan ya da depolama alanını tüketen uygulamalardan kaçınarak, özenle seçilmiş önden yüklenen uygulamalar yer alıyor.

En güncel Google Assistant ve Google Photos gibi uygulamaları kullanarak tamamen ücretsiz ve sınırsız yüksek kalitede fotoğraf depolama alanı sağlanıyor.