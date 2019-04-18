Acer İki Yeni Dayanıklı ve Üst Düzey Chromebook’u Kurumsal Hayata Dahil Ediyor!

Chrome Enterprise’a entegre olan yeni Acer Chromebook’lar, bulut üzerinden çalışanlara; askeri sınıf dayanıklı alüminyum kasa, parmak izi okuyucu ve Citrix-Ready Certification™ ile destek oluyor.

Her iki yeni Acer Chromebook’ta da arka aydınlatmalı klavye bulunuyor. Acer Chromebook 715, yoğun sayı girişi olan uygulamalar için nümerik klavyeye sahip olan ilk Chromebook olma unvanını taşıyor.

Acer Chromebook 714’teki ince çerçeveler etkileyici bir izleme deneyimi sunmanın yanında cihazın kapladığı alanı da azaltıyor. Çift USB 3.1 Type-C Gen 1 girişi rahat şarj ve veri transferi imkanı tanıyor. USB Type-C bağlantı yuvaları ise cihazları birer iş istasyonuna dönüştürüyor.

Acer next@acer etkinliğinde Chromebook serisine iki yeni üst düzey model eklediğini duyurdu. Acer Chromebook 715 ve Acer Chromebook 714 modelleri kullanıcıların bulut üzerinden daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlıyor. Askeri düzeyde dayanıklılık (U.S. MIL-STD 810G[1]) sağlayan tamamen alüminyum üst düzey bir kasaya sahip olan bu ürünlerde dahili parmak izi okuyucu ve Citrix-Ready sertifikası da bulunuyor. Bunlara ek olarak, yeni Acer Chromebook’lar bulut üzerinden çalışanların üretkenliğini artırıp, daha verimli çalışmalarına yardımcı olacak; Full HD ekranlar, olağanüstü mobil performans sunan 8. Nesil Intel® Core™ işlemciler ve 12 saate varan pil ömrü[2] gibi özelliklere sahip.

“Yeni Acer Chromebook’lara eklenen üst düzey dayanıklı kasalar ve entegre parmak izi okuyucuları, bu cihazların güvenliğini ve sağlamlığını artırdı.” diyen Acer Inc. Dizüstü Bilgisayarlar ve BT Ürünleri Genel Müdürü James Lin, sözlerini şöyle tamamladı: “Kurumsal bir ofiste, küçük bir işletmede veya bir eğitim kurumunda çalışan herkesin, verileri koruyabilen, iyi performans veren ve güzel görünen güçlü ve güvenilir bir bilgisayara ihtiyacı vardır. Yeni Acer Chromebook’lar tüm bu ihtiyaçları karşılıyor.”

Dayanıklı Alüminyum Tasarım, Parmak İzi Okuyucu

Yeni Acer Chromebook 715 ve Acer Chromebook 714 modellerinin her ikisinde de tamamen alüminyumdan üretilen, darbelere dayanıklı bir kasa bulunuyor. Müşterilerle doğrudan etkileşime girilen ortamlarda harika görünümüyle dikkat çeken bu cihazlar, müşteri ziyaretleri ve satış görüşmelerinde de dikkat çekecek. Askeri sınıf koruma (U.S. MIL-STD 810G uyumlu1) sağlayan dayanıklı tasarım, 122 cm (48 inç) yükseklikten düşmeye ve 60 kg (132 pound) baskıya dayanabiliyor. Anodize edilmiş alüminyum kasa günlük kullanım kaynaklı aşınmalara, bükülme ve eğilmelere karşı dayanabiliyor. Göçük, çizik ve paslanma olmasını önlüyor.

Corning® Gorilla® Glass touchpad uygulamalar, web siteleri ve projelerde rahatça gezinmenizi sağlıyor. İstediğiniz yere tıklayabileceğiniz touchpad, çizilmelere ve neme karşı da dayanıklı.

Acer Chromebook 715 ve Acer Chromebook 714, klavyenin yanına yerleştirilen entegre parmak izi okuyucuyla ekstra güvenlik sunuyor. Parmak izi okuyucu, ortak kullanım alanlarında çalışanların cihazı hızlı ve güvenli bir şekilde açıp arkadaşlarıyla paylaşmasına yardımcı oluyor.

Citrix Ready sertifikalı yeni Acer Chromebook’lar, ofis dışı çalışma, ağ bağlantısı ve bulut platformlarını iyileştiren Citrix çözümlerine tamamen uyum sağlıyor.

Nümerik Klavyeye Sahip İlk Chromebook

Acer Chromebook 715, ayrı bir nümerik klavyeye sahip piyasadaki ilk Chromebook. Geniş ekran sayesinde nümerik klavye için yeterli alan elde ediliyor. Bu sayede perakende, finans ve hizmet sektörlerinde bulut üzerinden çalışanlar ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında faaliyet gösterenler verileri rahatlıkla girebiliyor. Buna ek olarak, Acer Chromebook 715’in arka aydınlatmalı klavyesi karanlık ortamlarda da çalışmayı sağlıyor.

15,6 inç IPS[3] ekran sayesinde birden fazla uygulama ve sekmeyi canlı Full HD 1920 x 1080 çözünürlükte görebilmek mümkün. Acer Chromebook 715, standart ve dokunmatik ekran seçenekleriyle geliyor.

İnce Çerçeveli Acer Chromebook 714

Ofis dışından çalışanlar Acer Chromebook 714’in kompakt tasarımı ve etkileyici 14 inç Full HD ekranına bayılacak. 6,18 mm (0,24 inç) inceliğindeki çerçeveler cihazın kapladığı toplam alanı azaltıyor, canlı ve net görüntülere odaklanmayı sağlıyor. Acer Chromebook 715’te olduğu gibi Acer Chromebook 714’te de IPS3 teknolojisi kullanılıyor. Ürün standart ve dokunmatik ekran seçenekleriyle geliyor.

Tüm Gün Süren Pil Ömrü ve Gelişmiş Performans

Chromebook 715 ve 714 modelleri 12 saate varan lider pil ömrü sunuyor. Böylece cihazları tüm gün dışarıda ve müşteriyle etkileşime geçilen ortamlarda çalışmak için kullanabiliyorsunuz. Her iki model de birçok farklı işlemci seçeneği sunuyor. 8. Nesil Intel Core i5 ve Core i3 işlemcilerin yanı sıra Intel® Celeron® ve Intel® Pentium® Gold seçenekleri de bulunuyor.

Bağlı Kalın

Yeni Acer Chromebook’ların her iki yanında USB 3.1 Type-C girişleri yer alıyor. Böylece bir yandan diğer cihazlara bağlanıp bir yandan da şarj edilebiliyorlar. Girişler ayrıca hızlı veri aktarımı, harici bir ekrana bağlantı veya başka cihazları şarj için de kullanılabiliyor. Her iki yeni Acer Chromebook’ta eski USB 3.0 girişi ve MicroSD kart okuyucu da bulunuyor.

Acer Chromebook 715 ve Acer Chromebook 714 hızlı ve güvenilir Çift Bant Wireless-AC 802.11ac/a/b/g/n 2×2 bağlantısı sunuyor. Ayrıca Bluetooth 4.2 ile çevre birimlerine kolayca bağlanabiliyor.

Tercihe bağlı olarak gelen Acer USB Type-C Bağlantı yuvası tek bir kabloyla Acer Chromebook 715 ve 714’e takılabiliyor. Bu yuva ile cihazlar harici ekranlara, yazıcılara ve daha fazlasına bağlanabilen güçlü iş istasyonlarına dönüşüyor. Bu kullanışlı ve küçük yuva yüksek hızlı görüntü, ses ve veri aktarımı yapılmasını ve masanızın derli toplu kalmasını sağlıyor.

Chrome OS ile Hız, Sadelik ve Güvenlik

Yeni Acer Chromebook’lar şirketlere cihazlarını geniş ölçekte yönetme olanağı veren Google Chrome Enterprise çözümüyle uyumlu çalışıyor. Çalışanların cihazları paylaştığı ve ofis dışında kullandığı sağlık ve perakende gibi sektörler için ideal olan Chrome Enterprise, bulut üzerinden çalışanlara güvenli ve verimli bir ortam oluşturuyor.

BT departmanları Chrome Enterprise’ın kapsamlı, entegre güvenlik kapsamından rahatlıkla yararlanabiliyor. BT yöneticileri web tabanlı yönetim özellikleri sayesinde kolaylıkla güncelleme ve ayar yapabiliyor, uzantılar ve politikaları uygulayabiliyor[4]. Bu da Acer Chromebook modellerinin kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırıyor, çalışma süresini artırıp toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürüyor.

Müşteriler en yeni Chrome uygulamalarının yanı sıra üretkenlik, bağlantı, hizmet ve daha birçok alandaki milyonlarca Android uygulamasına da erişebilecek. Yeni Acer Chromebook 715 ve Acer Chromebook 714 modelleri Google Play üzerinden Android uygulamalarına destek veriyor.

Yeni Acer Chromebook modelleri yalnızca kullanım kolaylığı sunmakla kalmıyor ayrıca birden fazla çalışan, öğrenci ve başkalarıyla kolayca paylaşılabiliyor. Google hesabına giriş yapılarak Gmail, Google Docs, uygulamalar, uzantılar, yer imleri ve daha fazlasına erişim sağlanıyor. Chromebook’lar Google’ın, sürekli gelişen internet tehditlerine karşı koruma için çok katmanlı güvenlik önlemleri alan ve otomatik güncellenen Chrome OS platformunu kullanıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Chromebook 715; 8GB veya 16GB DDR4 SDRAM ve 32GB, 64GB veya 128GB eMMC depolama seçenekleri sunacak. Ürün Haziran ayında Kuzey Amerika’da 499 $’dan, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölgesinde Chrome OS onaylı yerlerde 599 €’dan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak.

Acer Chromebook 714; 8GB veya 16GB DDR4 SDRAM ve 32GB, 64GB veya 128GB eMMC depolama seçenekleri sunacak. Ürün Nisan ayında Kuzey Amerika’da 549 $’dan, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölgesinde Chrome OS onaylı yerlerde 549 €’dan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak.Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Acer Chromebook 715 ve Chromebook 714, Acer’ın New York’ta düzenlediği ve oyuncular, içerik oluşturucular, aileler, öğrenciler ve profesyoneller için yeni cihaz ve çözümlerini duyurduğu next@acer basın etkinliğinde duyuruldu.