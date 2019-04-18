Teknoloji Sanat ve Tasarım Dahisiyle Tanışmaya Hazır mısınız?

Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı gibi çalışmalara imza atan Dominic Wilcox, 25 Nisan’da gerçekleşecek Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye’ye geliyor.

“Happiness” teması ile iş zekâsına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanarak klişelere meydan okuyan Marketing Meetup, 25 Nisan’da ilham verici konuşmacıları bir araya getiriyor. Sanat, tasarım, zanaat ve teknoloji alanlarında şaşırtıcı çalışmalar ortaya koyan Dominic Wilcox, ‘Normali Yeniden İcat Etmek’ başlıklı sunumuyla Marketing Meetup 2019 konuşmacıları arasında yer alıyor.

2002 yılında The Royal College of Art’tan mezun olan İngiliz artist ve tasarımcı Dominic Wilcox, uluslararası alanda sıra dışı projelere imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda BMW MINI, Kelloggs ve Paul Smith gibi markalarla çalışan Wilcox; inovatif, düşündürücü ve şaşırtıcı işlere odaklanıyor.

Dünyanın ilk GPS ayakkabılarını tasarladı

Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı ve küçük heykellerden oluşan çalışmalarının yanı sıra Wilcox, köpeklere yönelik dünyadaki ilk sanat sergisiyle de adından söz ettiriyor. Marketing Meetup için; fantastik fikir ve icatlarından ustaca çizimlerine kadar yüksek tempolu bir konuşma hazırlayan Dominic Wilcox, yaratıcı düşünebilmede kendi yöntemlerini katılımcılarla paylaşmaya geliyor.

Bugüne kadar 10 bine yakın katılımcı ve 2 binden fazla şirketin bir araya geldiği etkinlik serisinin altıncısı 25 Nisan’da UNIQ İstanbul’da gerçekleşecek.