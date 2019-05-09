Nokia Google Onaylı En Geniş Kurumsal Cihaz Yelpazesini Sunuyor

Android Enterprise Recommended programında, tüm markalardan daha fazla sayıda 14 Nokia akıllı telefon yer alıyor.

Nokia telefonların evi HMD Global, portföyüne üç yeni cihazın eklenmesiyle birlikte, en geniş ve kapsamlı Android™ işletim sistemli “en iyi akıllı iş telefonları” yelpazesini sunduğunu duyurdu. Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 ve Nokia 3.2 (3/32GB) modelleri, çeşitli iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde, her gün daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan Android Enterprise Recommended programının parçası olarak doğrulanan 11 diğer Nokia akıllı telefona katılıyor.

Android Enterprise Recommended programı, kurumsal kullanıcılara, program kapsamında onaylanan akıllı telefonların, tarafsız iş standartlarını karşıladıklarının Google tarafından doğrulandığı garantisini veriyor. Buna donanım, yazılım, şirket BT sistemlerinde dağıtım, güvenlik güncellemeleri ve kullanıcı deneyimiyle ilişkili bir dizi üst düzey teknik özellik dahil. Program çeşitli kurumsal kullanım örneklerinde güçlü bir kullanıcı deneyimi için temel bir ölçüt belirler ve şirketlerin akıllı telefon seçimlerinde daha kolay ve akıllı tercihler yapmalarını sağlıyor.

HMD Global tarafından yürütülen pazar araştırmasına göre, görüşülen kuruluşların yüzde 98’i, Android Enterprise Recommended programının cihaz tercihlerini etkilediğini ve yüzde 50’sinden fazlası da sadece Android Enterprise Recommended akıllı telefonları seçtiklerini söylüyorlar.

Mobil Dünya Kongresi 2019’da (MWC) üç yeni akıllı telefonun duyurulmasının ardından, HMD Global üç telefonun da Android Enterprise Recommended kapsamında yer aldığını duyurmanın memnuniyetini yaşıyor. Bu telefonlar;

Nokia 9 PureView – dünyanın ilk benzersiz beş kameralı akıllı telefonu

Nokia 4.2 – en gelişmiş tasarımı, özel Google Assistant düğmesini ve görüntülemede Yapay Zeka deneyimlerini daha erişilebilir seviyeye taşıyor

Nokia 3.2 – iki günlük pil ömrüne sahip sektör lideri ekran; özel Google Assistant düğmesiyle sesin gücünü ortaya koyuyor

HMD Global Kurumsal Çözümler Genel Müdürü Andrej Sonkin, “Android Enterprise Recommended akıllı telefonları geliştirilme süreci, iş dünyasının çok çeşitli kullanıcılarını kendine çeken ve heyecanlandıran, güvenli ve uzun ömürlü cihazlara olan ihtiyacına göre şekillendirildi. Kurumsal sınıf akıllı telefonlarımız, artık tüm dünyada 50’den fazla kuruluşa güvenli mobillite desteği veriyor. Gereksinimleri ile birlikte gelişen ve zaman içinde daha iyi bir hale gelen cihazlar arayışında olan Avrupa’nın öncü kuruluşlarına akıllı telefon sağlayarak ün kazandık” dedi.

Kurumsal ihtiyaçlara yönelim

Android One programının gücünden yararlanan Nokia akıllı telefonlar, büyük miktarda bellek kullanan uygulamalar içermezler; az sayıda seçili önceden yüklenmiş programın bulunduğu, kusursuz bir deneyim sunarlar. Bir Nokia telefondan beklenebilecek nitelikli tasarım ve güvenilir yapıya sahip olan portföy, her işletmenin bütçesine uygun, üstün mühendislik tasarımları sunar.

Her gün daha iyi deneyim

Nokia akıllı telefonlar, son kullanıcılar ve aynı şekilde kuruluşlar için sahip olma algısını değiştiriyor. Artık sadece ezber bozan teknik özelliklerle değil, aynı zamanda kullanıcı deneyiminin ürün yaşam döngüsü boyunca güncellemeler ve yükseltmelerle nasıl evrildiğini gözler önüne seriyor. Android Enterprise Recommended ve Android One grubu Nokia akıllı telefonlar için, sahip olma Google’ın en yeni güncellemeleri ve yenilikleriyle her gün daha iyi ve daha güvenli olmayı sürdüren bir deneyim anlamına geliyor.

Çalışanın gereksinimlerine bağlı olarak iş uygulamalarını kolayca açma ve kapatma özelliğinden başlayarak, önemli verileri korumak için yeni güvenlik özellikleri eklemeye kadar, Nokia akıllı telefonlar en son yeniliklerin hızına ayak uydurma konusunda benzersiz bir başarıya sahipler. Evrilen ve uyarlanabilen kullanıcı deneyimi, çalışma yaşamını kolaylaştırırken, daha üretken ve daha ekonomik kılıyor.

Bireysel kullanıcı gereksinimlerine yanıt veren Akıllı Pil ve Akıllı Parlaklık gibi özellikleriyle ve birden çok fiyat düzeyinde iki günlük pil ömrüyle, Nokia akıllı telefon yelpazesi hem BT departmanlarını hem de son kullanıcıları mutlu edecek şekilde tasarlandı. Kurumsal odaklı özelliklerin yanı sıra, portföyde yer alan her cihaz bireysel kullanıcılara yönelik kişisel deneyimler de sunuyor ve böylece cihazı hayranların bayılacağı bir iş telefonu haline getiriyor.

Android Enterprise Recommended programındaki akıllı telefonlar